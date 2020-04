Kuartal Pertama 2020, Kalla Toyota Kuasai Pasar Otomotif 28,53%

MAKASSAR,UPEKS – Kuartal pertama tahun 2020, Kalla Toyota kembali memimpin market share di seluruh

wilayah penjualannya. Kalla Toyota terbukti masih menjadi pilihan nomor satu bagi pelanggan.

Data penjualan Januari hingga Maret 2020, Kalla Toyota konsisten menguasai pasar automotive di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra dengan menorehkan persentase penjualan 28,53 persen. Sekitar 3.770 unit Toyota baru mengaspal di tiga bulan terakhir.

Masih dalam periode Januari hingga Maret 2020, kontribusi terbesar Toyota hadir dari segmen Sport Utility Vehicle (SUV) dan Multi Purpose Vehicle (MPV). Penjualan gemilang Toyota diraih oleh Toyota Rush dengan perolehan market share sebesar 51,03 persen, Toyota Calya dengan perolehan market share 51,41 persen, dan Toyota Avanza dengan perolehan market share 31,21 persen.

Khusus di bulan Maret 2020, penjualan Toyota mencapai 1.288 unit di seluruh wilayah penjualan Kalla Toyota meliputi Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

Kalla Toyota tercatat unggul berada di puncak dengan perolehan

market share mencapai 29,75 persen di bulan Maret 2020.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin mengatakan, di tengah fluktuasi pangsa pasar automotive, Kalla Toyota mampu memperlihatkan konsistensinya memimpin penjualan di tiga bulan pertama tahun 2020.

Kalla Toyota senantiasa menghadirkan program menarik dengan spesial benefit yang menjadi daya tarik bagi pelanggan setia Kalla Toyota.

“Terima kasih atas apresiasi pelanggan setia Kalla Toyota yang tetap menjatuhkan pilihan berkendaranya bersama Toyota. Kalla Toyota senantiasa hadir memberikan program terbaik untuk pelanggan,” ujarnya.

Kini pelanggan juga bisa membeli Toyota dengan beragam kemudahan. Salah satunya kemudahan membeli Toyota dengan sistem online melalui website resmi Kalla Toyota, ungkap Aswan.

Lebih lanjut, Toyota Fortuner masih menjadi primadona di kelas SUV High. Hadir dengan tampilan new tough and bold design, Toyota Fortuner hadir melengkapi line up high class vehicle Kalla Toyota. “Di bulan Maret 2020, Toyota Fortuner menguasai pangsa pasar hingga 45,97 persen di kelasnya,” katanya.

“Di berbagai wilayah di Sulawesi, Kalla Toyota juga masih diminati. Sulawesi Selatan, Kalla Toyota unggul menguasai pasar dengan perolehan 29,80 persen,” ungkapnya.

Kendati demikian, di wilayah Sulawesi Barat, Kalla Toyota memimpin market share dengan perolehan 33,66 persen.

Di wilayah Sulawesi Tengah, Kalla Toyota berada di puncak penjualan dengan market share 34,58 persen. Dan di Sulawesi Tenggara, Kalla Toyota memperoleh market share sebesar 23,67 persen. (mit)