Berbagi Kepedulian, Azikin Solthan Ajak Warga Saling Berbagi 

BANTAENG, UPEKS.co.id–Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azikin Solthan mulai membagikan sejumlah kebutuhan pokok kepada warga Bantaeng yang terdampak Covid-19 di Bantaeng, Senin,13 Aprill 2020, sore. Pembagian kebutuhan pokok ini diberikan dengan mendatangi rumah ke rumah sesuai data kemiskinan yang ada di Bantaeng.

Koordinator Azikin Solthan Peduli, Misbahuddin Basri mengatakan, total ada 10 ton beras yang telah siap dibagikan secara bertahap di Bantaeng. Paket beras itu digabung dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti mi instan dan telur. Ada pula diserahkan Jadwal Imsakiyah Ramadahan, dan masker untuk digunakan warga yang terpaksa harus keluar rumah.

Dia mengatakan, untuk tahap pertama, Azikin Solthan membagikan tiga ton besar dengan paket sembako. Paket ini dibagikan dengan menyasar rumah warga yang ada di Kecamatan Bantaeng untuk mereka yang diperkirakan terdampak Pandemi Covid-19 ini.

“Kita akan bagikan sesuai dengan data kemiskinan yang kami miliki. Data yang kami miliki by name, by address,” jelas dia.

Dia menambahkan, pembagian tahap dua dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan sembako. Menurut dia, akan ada moment tertentu dimana masyarakat akan membutuhkan paket sembako selama masa pandemi Covid-19 ini.

“Kemungkinan kita akan salurkan kembali saat bulan puasa, atau kita lihat perkembangan kondisi di Bantaeng selama pandemi Corona ini,” jelas dia.

Anggota DPRD Bantaeng dari Partai Gerindra ini mengatakan, distribusi paket sembako dari Azikin Solthan ini dilakukan melalui DPD Partai Gerindra Bantaeng dan sejumlah relawan dan komunitas yang ada di Bantaeng.

“Distribusinya kita lakukan melalui pelibatan relawan yang ada di Bantaeng,” jelas dia.

Misbah juga berharap bantuan ini dapat digunakan dan dapat meringankan beban masyarakat Bantaeng yang terdampak Covid-19. Dia mengakui, paket yang disalurkan ini masih sangatlah kurang jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Bantaeng. Oleh karena itu, dia juga mengajak semua komunitas, relawan dan pihak-pihak lainnya untuk ikut berbagi dan saling peduli dengan warga lainnya.

“Mari kita semua bersatu padu ikut saling berbagi dan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 ini,” jelas dia.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azikin Solthan mengatakan, bantuan ini adalah bagian dari rasa empati terhadap warga yang terdampak dari Covid-19. Dia berharap bantuan ini bisa meringankan beban mereka.

Mantan Bupati Bantaeng ini mengakui dampak Pandemi Covid-19 ini akan merembes ke masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap masyarakat Bantaeng dapat bersabar dan saling menjaga agar Covid-19 ini tidak mewabah di Bantaeng.

“Semoga kita semua tetap dalam lindungan-Nya,” jelas dia.(Irwan.P)