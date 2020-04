Sikapi Covid-19, Kakanwil Kemenag Rakor Via Online dengan Jajarannya

MAKASSAR, Upeks.co.id–Menyikapi perkembangan situasi terkini khususnya terkait dengan pencegahan Covid-19, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel H. Anwar Abubakar menggelar rapat koordinasi pimpinan online melalui aplikasi Zoom dengan seluruh pimpinan di jajaran Kemenag Sulsel.

Rakor yang difasilitasi oleh Kasubag Umum dan Humas Kanwil H. Zulkifli Hijaz serta dimoderatori oleh Kabag TU Kanwil H. Abdul Wahid dan diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari Para Kepala Bidang, Pembimas, Kasi dan Kasubag dalam Lingkup Kanwil serta Para Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota se-Sulsel dimulai pelaksanaannya pada pukul 13.00 Wita.

Kakanwil yang memimpin rapat dari ruang kerjanya berharap rapat dengan cara online ini tidak mengurangi kesakralan dan nilai silaturahmi yang terjalin selama ini.

Dalam penyampaiannya, Kakanwil menyampaikan 14 poin kepada seluruh peserta rapat diantaranya :

1. agar seluruh pimpinan di jajaran Kemenag men-Sosialisasikan aturan dan kebijakan soal Work From Home (WFH) dan perubahan libur bersama secara nasional

2. Agar mensosialisasikan secara massif isi surat edaran Menag RI dan MUI terkait Panduan pelaksanaan Ibadah di Bulan Suci Ramadhan kepada seluruh komponen masyarakat dan umat dalam situasi COVID-19.

3. meminta Seluruh Satker di jajaran Kemenag Sulsel untuk melaksanakan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam upaya mencegah penyebaran Covid 19 khususnya di lingkungan Kemenag Sulsel.

4. Melakukan pendataan di lingkup keluarga besar Kemenag Sulsel yang merasakan dampak Covid-19, contohnya para tenaga honorer, para pengurus rumah ibadah dan lainnya, kita agar diberi perhatian khusus.

5. Membentuk tim gugus tugas Pencegahan Covid-19 di wilayah kerjanya masing masing serta berpartisipasi serta bersinergi secara aktif dengan Pemerintah daerah dan stake holder setempat.

6. Sosialisasikan Call Centre WhatsApp Covid-19 Kemenag RI

7. Share setiap kegiatan atau program terkait upaya pencegahan penyebarluasan Covid 19 di wilayah kerjanya masing masing

8. Perhatikan Pegawainya (ASN & Non ASN) nya di wilayah kerjanya, khususnya terkait kebutuhan masalah kesehatan

9. Data dan Informasikan secepatnya apabila ada ASN & Non ASN Kemenag dan keluarganya yang terpapar dan terkena dampak Covid-19

10. Disiplinkan aturan di semua KUA terkait prosesi pernikahan sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan SOP yang ada.

11. Menyiapkan tenaga rohaniawan atau pembaca doa, bilamana ada di wilayahnya yang meninggal akibat Covid 19 dengan tetap merujuk pada SOP kesehatan dan keselamatan.

12. Mengedukasi masyarakat terkait agar tidak terjadi penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 di daerahnya dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait (Pemerintah, MUI dan Ormas Keagamaan)

13. Memberdayakan Unit Pengumpul Zakat di masing masing satker agar bisa mendistribusikan Zakat ke delapan Asnaf (yang berhak menerima Zakat) khususnya yang terdampak Covid-19, tentunya dengan bekerja sama dengan Baznas atau Bazda setempat.

14. Meminta kepada seluruh pimpinan Satker agar Setiap pekan (tiap hari senin) agar memberikan laporan masing masing tiap satker ke Kanwil khususnya terkait terkait WFH.

Kakanwil juga menginformasikan terkait adanya MoU yang baru ditandatanganinya dengan Pemprov Sulsel dan MUI terkait rencana pelaksanaan doa dan zikir bersama serenpak di rumah masing masing dengan harapan semoga Wabah Covid-19 bisa segera hilang dan aktifitas masyarakat bisa kembali berjalan normal.

“Kepada seluruh Kepala Bidang dan Pembimas untuk menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan di Bidangnya masing-masing,” pintanya.

Sejumlah Kakankemenag Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Kepala kantor Kemenag Kota Makassar, Kota Parepare, Luwu Timut, Kab. Bone dan Selayar juga diberikan kesempatan melaporkan perkembangan situasi di wilayah kerjanya termasuk kegiatan dan aksi nyata yang telah dilaksanakan terkait pencegahan Covid-19.

Dan hampir semuanya sudah melaksanakan kebijakan Kemenag Ri baik itu berupa Surat Edaran, Himbauan maupun sinergitas kegiatan dengan Pemerintah dan stake holder setempat di wilayah kerjanya masing masing.

Dikesempatan terakhir, Kasubag Perencanaan Kanwil H. Bakri juga melaporkan bahwa Revisi anggaran Insya Allah akan ditindaklanjuti sesuai kebijakan Kemenag, dan berharap bisa segera selesai agar bisa dimaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatannya. (rls)