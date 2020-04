Suporter PSM Makassar Lakukan Aksi Nyata Lawan Corona

MAKASSAR, UPEKS.co.id-– Merebaknya wabah Virus Corona di Makassar, membuat beberapa kalangan di bumi Anging Mamiri saling bahu-membahu melakukan berbagai aksi pencegahan dan penanganan virus yang dikenal dengan Corona.

Diantaranya adalah dua kelompok suporter PSM Makassar yang tergabung dalam SuperSoccer yaitu Red Gank dan The Macz Man.

Dalam dua minggu terakhir Red Gank, melalui sektor-sektornya di Makassar, membagikan ribuan masker gratis kepada masyarakat. “Fokus kami adalah pengendara motor dan orang-orang yang terpaksa harus bekerja di luar rumah seperti ojek online, sopir angkutan umum, hingga para pedagang,” jelas Sekretaris Jenderal Red Gank, Sadakati Sukma, Jumat (10/4).

Pria yang akrab disapa Sadat ini mengungkapkan, sebagian masker yang dibagikan tersebut dijahit sendiri oleh beberapa anggota Red Gank Nona. Lebih dari 1200 masker telah diproduksi oleh Red Gank Nona yang dibiayai dari donasi para anggota. Pembagian masker ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja di jalanan. Maklum tanpa membeli masker masih sulit dan harganya juga mahal.

Menurut Sadat, wabah Corona ini harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan untuk bersatu. Apalagi dampak yang diakibatkan oleh Virus Corona ini sungguh luarbiasa. Tidak hanya korban jiwa yang sudah berjatuhan, tapi juga perekonomian warga yang semakin sulit karena kegiatan ekonomi nyaris lumpuh.

Loading...

“Dalam situasi yang serba sulit ini kami mengajak kita semua bersatu melawan Corona. Tidak hanya kelompok suporter PSM, tapi juga seluruh elemen masyarakat harus punya kepedulian agar wabah ini segera berlalu,” tegasnya.

Sebelum membagikan masker secara gratis, pada akhir Maret lalu Red Gank lebih dulu melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga maupun fasilitas umum. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan Red Gank di Makassar, tetapi juga di zona-zona luar Makassar seperti Sinjai, Kalimantan, maupun Jawa Timur.

Aksi serupa juga dilakukan kelompok suporter PSM lain yang tergabung dalam SuperSoccer, The Macz Man. Sejak Maret lalu, The Macz Man secara berkala melakukan penyemprotan disinfektan di rumah warga dan fasilitas umum.

“Rumah-rumah warga yang disemprot ini berada di area sektor-sektor The Macz Man di Makassar. Kami juga melakukan penyemprotan di fasilitas umum dan tempat ibadah. Bahkan anggota The Macz Man di zona-zona luar Makassar juga melakukan kegiatan pencegahan corona seperti ini,” kata Ketua The Macz Man Sektor Pongtiku, Muhammad Rizki.

Aksi The Macz Man tak berhenti sampai di situ. Saat ini, The Macz Man yang merupakan bagian dari SuperSoccer masih terus menggalang donasi. Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk membeli alat pelindung diri yang akan dibagikan kepada tenaga medis dan masyarakat.

“Kami akan terus berinistif untuk bisa membantu pemerintah dan paramedis yang kini sedang berjuang di garda terdepan melawan Corona. Sebagai penggemar bola, kelompok suporter adalah bagian dari masyarakat dan harus memberi manfaat kepada masyarakat juga,” imbuh Rizki. (rls)