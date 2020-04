Positif Covid-19 di Enrekang Bertambah 

ENREKANG, UPEKS.co.id — Juru Bicara Pemkab Enrekang Untuk Percepatan penanganan Covid-19, Sutrisno kembali mengumumkan adanya satu warga Kabupaten Enrekang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini disampaikan Sutrisno pada konferensi pers yang di gelar semalam di Media Center Covid-19.

Dia mengatakan yang bersangkutan berinisial SO (29) warga dusun Darra, desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Sebelum tanggal 27 Maret SO tiba di Banti dari Makassar. Tanggal 28 Maret SO berobat jalan ke Puskesmas Batuk lama.

Malamnya SO batuk lagi tapi disertai darah. Tanggal 29 Maret SO ke Puskesmas Bungin dan dirujuk ke RSUD Maspul dengan diagnosa Suspek TB- Paru. Tanggal 30 Maret malam pasien pulang dari RS dan tinggal di Darra, Banti.

“Tanggal 3 April hari Jumat sore pasien batuk lagi disertai darah dan dibawa ke Puskesmas Baraka dan kembali dirujuk ke RSUD Maspul Enrekang dengan diagnosa Suspek TB,” kata Sutrisno.

Sejak masuk tanggal 3/4 hingga berita ini diturunkan pasien dirawat diruang Isolasi sebagai PDP Covid-19. Tanggal 5-6 April diambil Specimen Swab tenggorokan untuk pemeriksaan RT-RPC dan langsung diantar ke BBLK Makassar.

“Hari Jumat 10 April 2020 keluar hasilnya Lab. RT-PCR pasien positif sehingga terkonfirmasi di Enrekang pertanggal 10 April 2020 Kasus covid-19 di Enrekang menjadi 2 orang,” kata Sutrisno yang juga Kadis Kesehatan Kabupaten Enrekang.

Dengan bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19 di Enrekang, kepada masyarakat Sutrisno meminta agar terus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti Imbauan Pemerintah. (Sry)