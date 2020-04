Tenant MaRI dan Nipah Mall Layani Pembelian Via Online,Penawaran Spesial

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Meski pengoperasian Mal Ratu Indah (MaRi) dan Nipah Mall terhenti untuk sementara

waktu sejak 25 Maret – 5 April 2020, dan diperpanjang 13 April 2020, namun hal tersebut tidak menghalangi beberapa tenant untuk tetap melayani pembelian secara online.

Selain itu, beberapa tenant F&B dan supermarket tetap buka dengan memberlakukan delivery service, take away, dan online order dengan jarak antrian sehat.

Walaupun ada sebagian tenant yang tetap buka, manajemen Mal Ratu Indah dan Nipah Mall tetap menerapkan protokol pencegahan virus Covid-19.

Sedangkan bagi beberapa tenant yang tetap melayani pembelian secara online, tidak menyalahi anjuran pemerintah yang dirilis melalui edaran Gubernur prov. no. 440/1972/B.um.UM 2020, dikarenakan tidak adanya interaksi secara langsung antara karyawan tenant dan pembeli.

Iwan Ismail, Centre Manager Mal Ratu Indah mengatakan, Keputusan perpanjang penutupan unit mal, demi memutus mata rantai penyebaran penularan virus Covid-19.

Dimana saat ini terjadi lonjakan peningkatan jumlah kasus positif Covid-19. Perpanjangan penutupan juga sebagai upaya dukungan terhadap pemerintah dan para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang dalam menangani pandemi virus Covid-19.

Meskipun beberapa tenant F&B dan supermarket tetap buka, namun upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 secara berkala tetap dilakukan oleh setiap petugas unit mal, seperti halnya petugas keamanan maupun kebersihan.

Mewajibkan setiap tenant memberlakukan social distancing pada saat proses pemesanan maupun transaksi pembayaran, dan perubahan jam operasional mal menjadi lebih singkat”, imbuhnya.

“Selain menerapkan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, tim Marketing & Communication mal gencar membuat desain grafis PSA yang menarik dan nyaman secara visual terkait kampanye pencegahan penyebaran virus Covid-19,” ujarnya.

Tentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli dengan mematuhi larangan tidak berkumpul, beraktivitas diluar rumah, dan sebisa mungkin melaksanakan pekerjaan di rumah,katanya.

Hasil desain grafis PSA yang dibuat oleh tim Marketing & Communication mal akan dipublikasikan pada billboard maupun sosial media Instagram @malratuindah dan @malnipah”, tambahnya.

Beberapa tenant Mal Ratu Indah yang tetap buka dengan pertimbangan melakukan operasi terbatas, diantaranya tenant Wendys, Kopi Kenangan, Pepper Lunch, Excelso, KFC, Yoshinoya, J.Co, My Kopi’O, Burger King, Starbucks Coffee, Nebu, Gokana, Mc Donald’s, Breadtalk, Marugame Udon, KOI The, Hero Supermarket,

Pegadaian, Metro Barberia, sedangkan di Nipah Mall sendiri yakni tenant KOI The, Excelso. (rls).