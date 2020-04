Phinisi Hospitality Hadirkan Paket Isolasi Mandiri

Makassar, Upeks.co.id–Menyikapi himbauan Pemerintah agar masyarakat menghentikan aktifitas diluar ruangan untuk hal-hal yang tidak bersifat darurat sebagai wujud nyata dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, semua unit hotel dibawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) yang terdiri dari Hotel The Rinra, Hotel Claro Makassar, Claro Kendari, Hotel Dalton dan Hotel Almadera berinisiatif untuk memberikan penawaran khusus agar orang-orang dapat melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sekaligus dapat dinikmati pada bulan Ramadan mendatang.

Penawaran yang diberi nama Isolasi Mandiri Package ini dapat pesan mulai hari ini dengan harga masing-masing untuk Hotel The Rinra senilai Rp. 13.500.000 per kamar lalu untuk Claro Makassar dengan harga Rp. 12.000.000 per kamar. Claro Kendari di banderol dengan harga Rp. 9.500.000 per kamar sedangkan untuk Hotel Dalton dan Almadera memberikan harga yang sama yakni Rp. 7.500.000 per kamar. Dengan harga yang ditawarkan tersebut tamu-tamu akan mendapatkan fasilitas seperti sarapan, makan siang dan malam yang diantarkan ke kamar. Tak hanya itu, fasilitas laundry dan layanan doctor on call 24 jam juga akan diberikan selama tamu menginap.

Selain itu disetiap kamar akan disediakan hand sanitizer, masker dan air mineral sebanyak 3 liter setiap hari. Hotel-hotel PHI juga menyediakan wastafel untuk mencuci tangan dibagian depan lobi, melakukan pengecekan suhu tubuh kepada setiap orang yang akan memasuki area hotel tidak terkecuali karyawan, mewajibkan semua karyawan mengenak sarung tangan dan masker serta melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan desinfektan kepada barang bawaan tamu. Hal yang sama juga dilakukan terhadap meja-meja dan kamar yang telah digunakan sehingga tetap terhindarkan dari bakteri dan virus yang dapat membahayakan orang lain.

Chief Executive Officer PHI, Anggiat Sinaga mengatakan pihaknya melakukan aksi cepat tanggap dengan dihadirkannya paket tersebut melihat urgensi dari pencegahan penyebaran virus yang sedang mendunia ini. “Ini adalah bahagian daripada partisipasi kami untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara dalam melakukan isolasi mandiri. Juga bagi orang-orang yang terpaksa harus ditinggal oleh asisten rumah tangganya kami fasilitasi dengan penawaran paket ini,” tambahnya.

Phinisi Hospitality Indonesia juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada para tamu agar tetap menjaga kebersihan diri dan keluarga melalui media publikasi yang dipasang di titik-titik yang mudah untuk dilihat. Diharapkan dengan partisipasi tersebut masyarakat dapat terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan serta tetap dapat menikmati waktu senggangnya di hotel saja.(rls)