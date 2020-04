Bupati Selayar Perpanjang Pelayanan Terbatas Restoran, Rumah Makan, Cafe dan Warkop

Selayar, Upeks.co.id — Menyusul diberlakukannya perpanjangan pelayanan terbatas kepada pengelola Restoran, Rumah makan, Cafe dan Warung Kopi, hingga 21 April 2020 dalam mengantisipasi penyebaran Virus Corona secara cepat, di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal ini terlihat dalam surat Himbauan Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali, tertanggal 6 April 2020. Dalam surat himbauannya, no. 005/373/III/2020, perihal pelayanan terbatas.

Hal ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Daerah Setda, St. Rahmania, SH, melalui aplikasi WhatsAppnya di salah satu group WA, Selasa (7/4/2020).

Melalui surat himbauan tersebut, Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali, tekankan kepada pengelola, Restoran, Rumah makan, Cafe dan Warung Kopi.

Loading...

“Dalam surat perpanjangan tentang himbauan tersebut, terdapat empat item” kata Kabag Humas St. Rahmania

Hanya memberikan pelayanan kepada pengunjung yang memesan makanan dan minuman untuk dibawa pulang (take and away) dan tidak pembelian untuk dinikmati di tempat (Dine ine).

Untuk pemilik restoran, warung makan, cafe dan Warung Kopi, menyiapkan sarana cuci tangan dan sabun anti septik sebelum pintu masuk.

Kepada pemilik restoran disarankan melakukan penjualan online.

Penyampaian ini merupakan perpanjangan dan himbauan sebalumnya dan berlaku sejak dikeluarkan sampai 21 April 2020 dan setelahnya akan di evaluasi kembali. (Sya)