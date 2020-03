Ride Thru, Layanan Service Cepat Motor Honda Hadir di AHASS Kendari

KENDARI, Upeks.co.id–Astra Motor Makassar selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah SulSelBarTra dan Ambon semakin gencar untuk mengupayakan berbagai layanan demi kepuasan konsumen. Melalui Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) yang merupakan bengkel resmi sepeda motor Honda, Astra Motor Makassar memberikan layanan baru pada konsumen yaitu “RIDE THRU” yang merupakan layanan service tanpa antri.

Kali ini, layanan Ride Thru resmi dibuka di di AHASS ASTRA MOTOR KENDARI, Jl. A. Yani No.34 CD pada Jumat (27/03). Ride merupakan layanan khusus bagi konsumen AHASS yang hanya perlu melakukan service ringan seperti penggantian Oli, Aki, Ban atau spare part tertentu lainnya seperti Gear Set, Kampas Rem, Water Coolant, Busi, dan Saringan Udara.

Manager Technical Service Department Astra Motor Makassar Nindyatama mengatakan saat ini AHASS merupakan pilihan utama konsumen Honda untuk merawat sepeda motor Honda, baik itu untuk service berkala maupun penggantian sparepart. Program layanan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Astra Motor Makassar beserta jaringannya yang untuk berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada konsumen setia Honda dalam melakukan perawatan sepeda motornya dengan mudah dan bebas antre.

“Khusus untuk konsumen yang kebutuhannya ke AHASS hanya untuk penggantian Sparepart saja, kami telah menyediakan layanan PIT EXPRESS di tiap AHASS sehingga konsumen tidak perlu ikut antrian service reguler, konsumen ganti sparepart akan lebih cepat terlayani, “ ujar Nindyatama.

Nindyatama menambahkan khusus di AHASS tertentu kami meng-upgrade layanan PIT EXPRESS menjadi RIDE THRU yang lebih cepat, dimana internal prosesnya terpisah dengan reguler.

“Dengan Grand Opening Ride Thru di AHASS Kendari ini kami berharap akan semkain meningkatkan kepuasan konsumen untuk service. Kami juga akan segera susul Outlet RIDE THRU selanjutnya di Area Lain untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen di area-area yang membutuhkan layanan penggantian sparepart yang jauh lebih cepat dari sebelumnya,” pungkasnya. (rls)

Adapun outlet Ride Thru di wilayah SulSelBarTra dan Ambon sebagai berikut :

Oulet RIDE THRU Astra Motor Alauddin – Makassar – Sulawesi Selatan,

Otlet RIDE THRU AHASS Fajar Tani – Polman – Sulawesi Barat,

Outlet AHASS Mesran Utama Motor – Kendari – Sulawesi Tenggara.

Outlet AHASS Daya Motor – Palopo – Sulawesi Selatan

Outlet AHASS Astra Motor – Kendari – Sulawesi Tenggara