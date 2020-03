Kulwa Hadirkan Prof.Jufri, ARB dan Nabila Achmad dari Wuhan

MAKASSAR, UPEKS.CO.ID–Forum Perpustakaan Lorong Kota Makassar, menggelar Kuliah Via WA (Kulwa) menghadirkan pembicara utama Dekan Fakultas Psikologi UNM, Prof. Dr. Muhammad Jufri, S.Psi.M.Si., Plt. Kadis Pendidikan Kota Makassar Dr. Abd. Rahman Bando, M.M. dan Nabila Achmad, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hubei University of Science and Technology, Xianning Provinsi Hubei.

Kuliah lewat WA yang diikuti ratusan peserta memantik tema ”Manajemen Stres, Cegah Covid 19, Perkuat Imun Tubuh Kita”, berlangsung pada pukul 17.00-18.00 sore ini, di group WA Forum Perpustakaan Lorong Desa Sulsel, Kamis 26/3.

Ketua Forum Perpustakaan Lorong Desa Sulsel, Bachtiar Adnan Kusuma, membuka Kulwa dengan menampilkan bintang tamu Dr.Abd. Rahman Bando, M.M. yang memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait upaya menekan penyebaran virus covid 19 di kota Makassar.

Di sela-sela ARB menyampaikan pikiran-pikirannya terkait covid 19, sejumlah peserta mengajukan pertanyaan langsung pada Kadis Perikanan dan Kelautan Kota Makassar ini.

Di antaranya, Chia guru SDN di Antang dan Suanto Buang, ketua LPM Sinrijala mempertanyakan efektivitas siswa-siswi belajar di rumah.

Sementara itu, Dekan Psikologi UNM Prof. Muhammad Jufri menyampaikan materi kuliahnya melalui kiriman video via group berdurasi 20 menit. Menurut Prof. Jufri, tak mudah merubah kebiasaan dari sebelumnya aktif di luar rumah harus tinggal di rumah, apalagi waktu yang lama.

“Saya menyarankan agar kita melakukan Refreming atau membingkai ulang kondisi yang dihadapi sehingga kita akan lebih fositif menyikapi kondisi ini” kata Prof. Jufri.

Misalnya di rumah tapi tetap bisa bekerja, tidak kehabisan banyak tenaga dan terhindar dari resiko kecelakaan.

Di rumah, kata Prof. Jufri punya banyak waktu menjaga komunikasi dengan keluarga. Karena kalau di rumah kita terhindar dari resiko tertular covid 19.

Untuk menjaga motivasi belajar anak dan tidak bosan, maka orang tua kata Prof. Jufri perlu hadir menjadi teman anak-anak selama belajar.

Orang tua harus mendampingi anak sebagai mentor atau tempat anak curhat. Sesekali ajak anak-anak nonton kesukaannya atau ibu boleh membuatkan masakan kesukaan anak.

Prof Jufri menawarkan agar jalan bahagia adalah sebuah pilihan. Kita bisa bahagia selama kita mau hidup bahagia. Karenanya, jaga keseimbangan dengan memanfaatkan cara berpikir fositif sehingga emosi kita akan selalu stabil merasa senang dan akhirnya perilaku kita lebih terarah dan daya tubuh kita akan kuat.

Pada sesi akhir Kulwa, tampil juga Nabilah Achmad, mahasiswa Kedokteran Semester VI Wuhan. Nabilah, menguraikan bagaimana kisah awal mula munculnya virus covid 19 di Wuhan, ia bersama-sama teman-temannya dievakuasi ke Natuna dan kini berada di Malino mengikuti kuliah jarak jauh via online.

Kulwa yang digelar Forum Perpustakaan Lorong Kota Makassar memperoleh sambutan luar biasa dari para peserta yang diikuti Kadis Perpustakaan Arsip Provinsi Sulsel, Dr.H.M. Amir Uskara, M.Kes., Pembantu Rektor 2 Unibos, Dekan Fisipol Unibos, Akademisi, Penggerak Literasi, Pustakawan Sulsel, Mahasiswa, Relawan Perpustakaan Lorong dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pers di Sulsel.(rusli siri)