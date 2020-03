Perkuat Segmen Hatchback, Kalla Toyota Resmi Pasarkan New Agya

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kalla Toyota yang merupakan salah satu founder dealer unit Toyota di Indonesia

secara resmi memasarkan unit terbaru Toyota New Agya. Kehadiran Toyota New Agya ini semakin mempertegas pentingnya segmen hatchback di Indonesia.

Toyota New Agya diluncurkan dengan tampilan sporty compact car dan dilengkapi dengan advance features yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini.

Chief Operation Officer Kalla Toyota, Robby Wijaya mengatakan, Toyota New Agya hadir sejalan dengan semangat tagline baru yaitu Start To Never Stop, yang semakin memperkuat posisinya sebagai kendaraan yang cocok untuk generasi muda di Indonesia.

“Tampilan sporty dan aggressive New Agya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung kehadiran fitur-fitur terbaru,” ujarnya.

Menurutnya, data penjualan Kalla Toyota sejak 2015 mencatat, Agya menjadi salah satu pionir dalam membuka pasar baru di Indonesia di segmen hatchback untuk kalangan anak muda modern.

“Di mana di segmennya sendiri sepanjang tahun 2015 hingga Februari 2020 ini telah membukukan kumulatif penjualan sebesar 16.270 unit yang mencakup wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra,” katanya.

“Capaian baik ini tentunya dapat terwujud karena sedari awal Agya dirancang dengan DNA yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia akan mobil pertama yang memiliki brand image kuat dan dapat memenuhi kebutuhan serta tren yang berkembang,” tambahnya.

Marketing and Customer First General Manager Kalla Toyota, Abdul Wahab mengatakan, Toyota Agya merupakan produk penting bagi Toyota. Sejak 2013, Agya menjadi bukti komitmen Toyota untuk senantiasa memberikan lebih banyak pilihan solusi mobilitas kepada pelanggan.

“Toyota New Agya mampu hadir menjawab kebutuhan mobilitas konsumen yang mayoritas adalah anak muda modern. Kami harapkan kehadiran New Agya yang tampil makin sporty dan elegan dilengkapi dengan advance features yang semakin memperkuat perannya sebagai mobil terbaik dalam memenuhi kebutuhan berkendara masyarakat,” ungkapnya.

Perubahan eksterior terlihat dari New Front Bumper and Grille Design with Black Chrome Element, New Black Paint for Elegant Headlamp with LED Guide, New Sporty Alloy Wheel Design, New Retractable Side Mirror, New Impressive Design Rear Lamp, hingga New Side Body Moulding untuk varian 1.2 G.

Sementara pada varian 1.2 TRD S, New Agya dilengkapi dengan New TRD S Front Spoiler, New TRD S Side Skirt, serta New TRD S Black Rear Spoiler yang semakin menguatkan kesan sporty.

New Agya hadir dengan berbagai warna pilihan seperti Red, White, Gray Metallic, dan Black. Selain itu, tampilan warna Silver Metallic dan Yellow mengalami refreshment di New Agya kali ini. Serta hadir dengan pilihan warna baru yaitu Orange Metallic.

Pada sisi interior New Agya, sentuhan penyegaran diberikan untuk menghadirkan kenyamanan lebih baik dengan pengaplikasian advance features yang berkelas seperti New Engine Start Stop Button dan New Touch Screen Head Unit pada varian 1.2 TRD S. Tidak hanya itu, interior New Agya varian 1.2 G dan 1.2 TRD S juga dilengkapi dengan New Center Cluster with Digital AC.

Sementara untuk varian 1.0 E dan 1.0 G, mendapatkan penyegaran fitur seperti New AC Knob Design dan New Audio 2DIN yang melengkapi penggunaan New Seat Cover, New Door Trim Design, dan New Combination Meter with Red Accent pada seluruh varian New Agya.

Pada dasarnya konsep pengembangan New Agya mengikuti perkembangan kebutuhan mobilitas pelanggan Agya yang mayoritas adalah anak muda modern.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan tren dan

kebutuhan pelanggan yang menginginkan Agya lebih sporty dan aggressive.

Di sisi lain, pada tahun 2019 lalu, di Kejuaraan Nasional Slalom Auto Gymkhana, pembalap TTI Anjasara Wahyu yang menggunakan Toyota Agya meraih peringkat pertama nasional musim 2019 di kelas F dengan 160 poin, yang mana hanya berselisih sedikit poin dengan rekan satu timnya, Anza, yang di seri terakhir berhasil menjadi pemuncak dan secara total mengemas 146 poin.

Kemenangan ini semakin menegaskan kemenangan yang telah

diraih selama 3 tahun berturut – turut.

Kelas F yang diikuti oleh Toyota Agya ini memiliki tantangan yang berbeda dimana dibutuhkan tak hanya skill yang mumpuni tetapi juga mobil yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk dapat menempuh waktu terbaik di setiap trek yang berbeda, dimana di kelas multilevel seperti ini yang bertanding tidak hanya berasal dari kelas A3 tetapi juga dari kelas lain yang memiliki kapasitas engine lebih besar.

Kalla Toyota juga secara resmi telah memasarkan unit Toyota New Agya ini untuk wilayah Sulsel, Sultra, Sulteng, dan, Sultra.

Dengan spirit Semua Lebih Mudah, Kalla Toyota juga hadir memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memiliki unit Toyota impiannya. Selain berkunjung ke dealer resmi, Kalla Toyota kini hadir dengan gebrakan baru, yakni kemudahan pelanggan dalam membeli Toyota dengan sistem digital.

Dengan sistem online, pelanggan akan memperoleh informasi mengenai harga berbagai unit Toyota unggulan.

Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan informasi mengenai promo apa saja yang diberikan oleh sales resmi Kalla Toyota. Berbagai program menarik juga Kalla Toyota tampilkan dan dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui smartphone. (mit)