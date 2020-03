Cegah Corona, Tonasa Bagikan Multi Vitamin ke Karyawan

PANGKEP,UPEKS.co.id — PT Semen Tonasa membagikan multi vitamin kepada karyawan.

Kepala unit Humas PT. Semen Tonasa, A. Muh. Said Chalik, menuturkan, langkah ini ditempuh untuk melindungi

karyawan sebagai langkah pencegahan virus corona.

Lanjutnya, sebelumnya pihak Tonasa telah melakukan penyemprotan areal kantor dan pelabuhan Biringkassi, dan

memberlakukan work from home sejak beberapa hari lalu.

Penyerahan multi vitamin diserahkan langsung GM of Human Capital and General, Abdul Rachmat Noer kepada Ketua Serikat Karyawan Semen Tonasa (SKST), Andi Muhammad Said Chalik,

Menurut Abdul Rachmat Noer, pemberian multi vitamin kepada karyawan, bentuk perlindungan pada karyawan agar meningkatkan imunitas terhadap penyebaran virus Corona Covid-19.

” Pemberian obat ini bukan hanya kepada karyawan organik tetapi juga akan kami bagikan kepada karyawan outsourcing yang bekerja dilingkungan perusahaan”, ujar ARN.

Serikat Karyawan Semen Tonasa menyambut baik kebijakan Direksi Semen Tonasa kepada karyawan.

” Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada manajemen yang mempunyai perhatian besar kepada karyawan,” Said Chalik yang juga ketua serikat karyawan. (Sah)