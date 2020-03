JNE Makassar Setop Pengiriman Masker dan Hand Sanitizer

—IST–

JNE SIAPKAN HAND SANITIZER. Suasana pelayanan di Kantor JNE Cabang Utama Makassar Jl AP Pettarani, yang menyediakan hand sanitizer untuk kenyamanan customer yang akan bertransaksi.

Arahkan Pelanggan Cuci Tangan Sebelum Transaksi

MAKASSAR, UPEKS–Menghadapi situasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang telah melanda hampir seluruh penjuru negeri, banyak pihak yang mengambil keuntungan dengan aksi borong dan menaikkan harga sejumlah produk seperti masker dan hand sanitizer.

Menghadapi hal itu, PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Makassar, yang membawahi Sulselbar, menyetop pengiriman paket berisi masker dan hand sanitizer. Langkah itu selain mengikuti arahan pemerintah, juga menjaga agar stock di Makassar tidak habis dan bisa dipakai oleh warga Sulselbar juga.

“Upaya ini untuk menjaga stok di wilayah Sulselbar, jangan habis dijual keluar oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan,” jelas Indah Suci Permatasari, Head of Sales Marketing JNE Cabang Utama Makassar, Kamis (20/3/20).

Dijelaskan, sejak adanya kasus covid-19 ini, JNE Cabang Utama Makassar, dan seluruh cabang di Sulselbar, sudah melakukan langkah antisipasi. “Pastinya semua barang dari JNE Makassar baik barang masuk dan keluar selalu disemprot cairan disinfektan. Untuk kenyamanan pelanggan yang akan melakukan pengiriman juga telah kami siapkan cairan hand sanitizer di seluruh counter-counter kami,” tutur Indah.

JNE telah melakukan berbagai persiapan untuk mencegah penyebaran virus corona sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Langkah pencegahan dimulai dengan peningkatan peralatan kesehatan dan kebersihan, khususnya untuk para karyawan frontliner yang bertemu langsung dengan pelanggan mau pun tim yang menangani paket selama dalam proses pengiriman. Para karyawan tersebut, seperti kurir, petugas Sales Counter, receptionist, tim keamanan, dan yang lainnya dalam bidang operasional.

Berbagai peralatan dan fasilitas ditambah serta disediakan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Gedung Operasional JNE, seperti alat cek suhu tubuh, masker, sarung tangan, cairan pencuci tangan steril, serta tempat mencuci tangan dengan air mengalir. Pelanggan yang datang pun akan diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dulu sebelum melakukan transaksi pengiriman paket.

JNE juga membentuk gugus tugas khusus untuk pengawasan di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang dan melakukan sterilisasi seluruh area kerja menggunakan cairan disinfectan. Penyemprotan cairan tersebut dilakukan di area-area dimana sering digunakan oleh karyawan mau pun pelanggan, seperti musholla, ruang tunggu, toilet, dan yang lainnya.

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi, mengatakan, langkah pencegahan penyebaran virus corona dijalankan dengan dimulai dari diri sendiri, yaitu internal perusahaan.

“Diawali dengan peningkatan kebersihan untuk menjaga kesehatan para ksatria dan srikandi JNE yang terus mengemban amanah pengiriman semua paket pelanggan di tengah situasi saat ini,” jelas Feriadi.

Feriadi pun menambahkan, proses pengiriman JNE hingga saat ini masih berjalan normal. “Hal tersebut karena, selain pelanggan retail yang diimbau pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, JNE pun harus selalu siap memenuhi kebutuhan banyak pelanggan perusahaan, termasuk perusahaan di bidang kesehatan dengan jenis paket berupa alat kesehatan mau pun obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Walaupun belum ditemukan penularan virus corona lewat barang, seperti yang dijelaskan oleh berbagai pihak, yaitu Kominfo, LIPI, WHO, dan yang lainnya, namun upaya pencegahan juga dapat dilakukan oleh tiap penerima paket. “Agar upaya pencegahan infeksi virus corona makin maksimal, maka JNE menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk membersihkan atau mencuci isi paket sebelum digunakan,” tutur Feriadi.

Selain peningkatan fasilitas di bidang kesehatan, JNE pun terus menjaga kualitas sektor IT perusahaan agar dapat terus bekerja optimal. Feriadi juga menyampaikan bahwa JNE akan mematuhi pemerintah terkait himbauan Work From Home. “Ada sektor-sektor dalam perusahaan yang memungkinkan karyawan untuk bekerja di rumah. Untuk itu performa IT harus terus terjaga”, ungkapnya.

Feriadi menjelaskan, hal ini agar penyediaan seluruh data yang dibutuhkan secara real time terus berjalan dengan maksimal dalam situasi saat ini. “Bukan hanya untuk internal, pertukaran data dari JNE dengan platform milik semua mitra secara cepat dan akurat harus terus terjaga agar konetivitas antara seller dengan buyer, e-commerce platform, teknologi keuangan, serta yang lainnya, tetap lancar,” jelasnya.

Seperti banyak perusahaan lainnya, JNE pun tetap semangat dan optimis dalam menghadapi penyebaran virus corona agar perekonomian dalam negeri tetap berjalan dengan optimal. “Berdasarkan data dari Asperindo, penurunan barang dari luar negeri terjadi sekitar 5% – 10%. Namun, ini menjadi momentum bagi UKM dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, demi Indonesia yang sehat dan kuat”, pungkas Feriadi. (suk)