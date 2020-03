Hotel Best Western Plus Makassar Beach Aksi Preventif Cegah Covid-19

MAKASSAR,UPEKS.co.id–– Merebaknya Covid-19 atau Virus Corona di Indonesia sangat meresahkan

masyarakat, tidak terkecuali Kota Makassar. Pemerintah Indonesia sendiri memastikan jumlah pasien yang

mengidap virus corona atau Covid-19 saat ini sebanyak 134 orang.

Keadaan ini juga tentu saja berpengaruh pada pariwisata di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.

Berkaitan dengan kondisi ini, manajemen Hotel Best Western Plus Makassar Beach secara tanggap melakukan beberapa aksi preventif untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus yang dapat terjadi di area hotel.

Dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di area publik hotel, mulai dari lobby, restoran, area kolam renang, area parkir, ruang meeting, hingga kamar dan koridor.

General Manager Hotel Best Western Plus Makassar Beach, Saeno Kunto mengatakan, sementara untuk para tamu, dilakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki area hotel, manajemen Best Western Plus Makassar Beach juga menyediakan hand sanitizer di setiap area publik seperti lobby dan restoran.

Selain aksi preventif untuk tamu, juga dilakukan beberapa langkah preventif untuk seluruh karyawan internal hotel yaitu dengan melakukan pengukuran suhu tubuh karyawan yang sedang on duty, dan memberikan sosialisasi tentang Covid-19.

“Kami gencar melakukan aksi preventif agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran virus corona, karena tamu merupakan prioritas utama bagi kami. Begitupun dengan seluruh karyawan yang merupakan aset penting bagi perusahaan,” ujarnya, Rabu (18/03/2020).

Diapum berharap bagi pasien yang positif mengidap virus corona agar lekas pulih sehat kembali, serta kondisi negara segera membaik. (mit)