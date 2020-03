Terkait Covid-19, Ini Sikap Indosat Ooredoo

JAKARTA, Upeks.co.id–Penyebaran Covid-19 secara global memberikan pengaruh kepada kita semua. Saat ini, Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan berbagai upaya dan kebijakan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Indosat Ooredoo percaya bahwa pada situasi seperti saat ini, teknologi digital dapat mengubah cara orang-orang melakukan kegiatan sehari-harinya, dan teknologi digital dapat menjadi alat berharga di masa sulit ini. Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Indosat Ooredoo selalu berupaya memberdayakan komunitas di saat yang dibutuhkan, melalui beberapa komitmen utama bagi pelanggan, karyawan, dan juga untuk negara. Mengusung kampanye #StayHomeStayConnected, Indosat Ooredoo berkomitmen mendukung cara hidup digital agar tetap produktif selama masa tersebut dan berperan dalam membantu pelanggan, komunitas, dan karyawan untuk lebih kuat menghadapinya.

Untuk Pelanggan dan Komunitas

Kami memahami bahwa sehubungan dengan arahan menjaga jarak atau kontak di antara masyarakat, menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk tetap terhubung dan kebutuhan berinteraksi secara online atau digital akan meningkat signifikan. Kami juga mengerti bahwa pelajar akan terdampak pada kegiatan belajar mengajar karena sekolah atau kampus yang ditutup.

Sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat melewati masa sulit ini, untuk tetap membuat mereka terus terhubung saat melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah, dan mengurangi kontak sosial sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Indosat Ooredoo hari ini mengeluarkan program:

– Perkuliahan Online

Bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan yang menggunakan solusi Indosat Ooredoo Business dengan menyediakan kapasitas bandwidth ekstra gratis dari layanan internet yang digunakan untuk mendukung perkuliahan secara online.

– Gratis Pengiriman SIM Online

Pelanggan dapat mengisi ulang atau membeli kartu SIM prabayar & pascabayar baru tanpa keluar dari rumah mereka. Pengiriman SIM online Gratis di beberapa daerah, terutama di Jakarta. Kami juga memiliki kemitraan dengan aplikasi seperti Gojek/Grab/Tokopedia/Shopee untuk pengisian online dan pembayaran tagihan.

– Kinerja Jaringan Telekomunikasi

Mengantisipasi kebutuhan yang meningkat untuk koneksi data cepat, kami juga memastikan performansi jaringan dalam mendukung komunikasi lancar bagi pelanggan, termasuk kesiapan kapasitas jaringan untuk melayani peningkatan trafik atau kebutuhan koneksi telekomunikasi saat ini. Dalam satu bulan terakhir kami belum melihat adanya kenaikan yang signifikan untuk trafik Data dan Voice.

– Layanan Digital Pelanggan

Service center juga selalu siap untuk membantu pelanggan di Gerai Indosat Ooredoo di seluruh Indonesia, namun kami tetap mengimbau agar pelanggan dapat memaksimalkan channel digital seperti: website indosatooredoo.com, layanan mandiri lewat aplikasi MyIM3, Live Chat (Indira) melalui MyIM3, Twitter @indosatcare, dan Facebook Messenger IM3 Ooredoo.

– Gratis telepon ke nomor hotline Halo Kemenkes

Mendukung setiap pelanggan baik nomor prabayar maupun pascabayar yang membutuhkan informasi atau dukungan dari Kementerian Kesehatan, Indosat Ooredoo memberikan akses telepon gratis ke hotline Virus Corona 119 ext 9 atau 1500-567.

Bagi Karyawan Indosat Ooredoo

Indosat Ooredoo menempatkan kesehatan karyawan menjadi yang utama dan terpenting untuk saat ini dan seterusnya. Memastikan karyawan kami tetap aman, kami melaksanakan “Working from Home Drill” mulai Senin, 16 Maret 2020 sampai pemberitahuan selanjutnya. Kami melakukan kerja jarak jauh dan tetap produktif sesuai semangat “Digital Ways of Working” yang telah diterapkan di perusahaan kami. Digital Ways of Working memungkinkan karyawan bekerja secara mobile dari rumah atau lokasi lain di luar kantor dan sudah diimplementasikan sejak 2016, yang telah dilengkapi dengan aplikasi Digi Office, dimana karyawan perlu menginformasikan pekerjaan dan lokasi selama waktu kerja jarak jauh.

“Kami ingin mendorong mereka untuk #StayHomeStayConnected dengan dukungan kami bagi kebutuhan digital mereka untuk menghindari penyebaran lebih lanjut. Perusahaan juga mengambil beberapa upaya untuk melindungi karyawannya dan memastikan keselamatan mereka, sementara itu perusahaan terus mempertahankan layanan terbaik bagi pelanggan dalam menghadapi situasi yang menantang saat ini,” ujar Ahmad Al-Neama, President Director & CEO Indosat Ooredoo.(rls)

