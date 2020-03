dr.Mulafarsyah: Budaya Cuci Tangan Bisa Cegah Corona 

MAKASSAR,UPEKS.CO.ID– Kendatipun WHO telah menegaskan kalau pandemi novel corona virus telah memunculkan wacana untuk melakukan lock down di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Maka diperlukan membangun kesadaran kolosal masyarakat pentingnya budaya cuci tangan setiap saat.

Relawan perpustakaan Lorong Parangtambung, dr.Mulafarsyah Laode Ali Akbar, menjelaskan, perlunya membangun kebiasaan hidup bersih sejak dini. Caranya dengan membiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apa saja, termasuk sebelum dan sesudah makan dan minum.

Mulafarsyah yang juga menggugat kesadaran para orang tua perlunya terlibat langsung memberi contoh dan teladan hidup bersih.

“Kesadaran pentingnya hidup bersih dalam setiap keluarga haruslah dibangun dari kaum ibu sebagai peletak dasar terbangunnya hidup bersih anak-anak,” papar suami dari dokter muda Dea ini.

Pada sisi lain, menurut Presiden Jokowi pemerintah tidak perlu melakukan lock down, tetapi membatasi segala kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan mengurangi aktivitas di tempat ramai, namun sejumlah pihak masih terus memunculkan wacana ini.

Karena itu, Mula meminta para orang tua di perpustakaan lorong agar menjaga fan merawat ketahanan tubuh dengan menkonsumsi makanan bergizi. Acara sosialisasi cara dini mencegah corona dihadiri Kadis Pendidikan kota Makassar, Abd.Rahman Bando, Sabtu 14/3 di Jl.Daeng Tata 3 Parangtambung.(rusli siri)