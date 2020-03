15 Tenant Akan Hadir di The Art of Wedding Gallery 2020

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Four points by Sheraton Makassar akan menggelar The Art of Wedding Gallery 2020

dengan menghadirkan berbagai acara menarik serta diikuti oleh kurang lebih 15 tenant mulai dari Bridal & Salon,

Event Organizer, photography dan masih banyak lainnya, akan berlangsung di main lobby hotel mulai dari tanggal 27 sampai 29 Maret 2020 mendatang.

General Manager Four Points Makassar, I Gede Sujana mengatakan, Wedding Expo tahun ini lebih fokus menampilkan International Wedding dan tentunya paket Travel Honeymoon atau menginap di salah satu hotel Marriott di Indonesia yang sangat di incar oleh masyarakat kota Makassar.

Selain itu, lanjutnya, berbagai program menarik ditawarkan selama periode expo ini. Mulai dari make up tutorial, tutorial hijab, kompetisi Coloring kids, dan tentunya tidak ketinggalan talkshow wedding prapernikahan serta Wedding Organizer.

Dia menambahkan, juga ada berbagai promo setelah dipersiapkan oleh Four Points Makassar. Mulai cashback 10 persen , gratis pondokan dan perjalanan bulan madu bagi pasangan yang melakukan konfirmasi wedding selama periode expo berlangsung dan akan ada doorprize menarik yang nantinya dibagikan.

“The Art of Wedding Gallery 2020 ini kami harapkan dapat menjadi referensi utama bagi pasangan yang ingin menggelar acara pernikahan. Dengan berbagai variasi tenant serta berbagai promo menarik, kami yakini akan menjadi daya tarik tersendiri,” katanya, Minggu (15/03/2020). (mit)

