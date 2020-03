Rawan Lakalantas, Satlantas Polres Gowa Tertibkan Truk Bermuatan Lebih

GOWA, UPEKS.co.id– Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalulintas (Lakalantas) yang diakibatkan oleh kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih atau Over Dimensi Over Load, Satlantas Polres Gowa bersama Dinas Perhubungan Gowa melaksanakan penertiban sejumlah Truk.

Kegiatan berlangsung di Halaman kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Poros, Kamis (12/03/2020) dipimpin oleh KBO Satlantas Polres Gowa, IPTU Dayu Ari.

Loading...

Dayu Ari mengatakan, penertiban Truk yang bermuatan tidak sesuai ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan akibat over dimensi dan over muat atau over dimension over load (ODOL).

Dayu menerangkan, saat melakukan pengukuran di lokasi menggunakan Portable yang telah disiapkan oleh Dishub Gowa, sehingga kendaraan yang terdeteksi kelebihan muatan tidak dapat melanjutkan perjalanan dan langsung ditilang.

“Jadi ada alat ukur yang telah disiapkan mendeteksi muatan truk, kalau kedapatan melanggar langsung kita tilang,”kata Dayu Ari.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Gowa AKP Mustari menambahkan, kelebihan muatan pada kendaraan menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalulintas. Sebab muatan berlebih diantaranya dapat mengakibatkan sopir hilang keseimbangan dan terbatasnya pandangan.

Selain itu, Mustari juga menambahkan kendaraan barang dengan muatan melebihi kapasitas juga dapat mengganggu dan membahayakan pengendara lain. (Sofyan)

Loading...