Kalla Toyota Used Car Beri Subsidi Trade In Jutaan Rupiah

MAKASSAR,UPEKS – Kalla Toyota Used Car merupakan salah satu unit usaha Kalla Toyota yang bergerak dalam

segmen mobil bekas.

Kalla Toyota Used Car hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan unit Toyota bekas berkualitas ataupun

bagi pelanggan setia Kalla Toyota yang ingin menjual unit Toyotanya.

Kalla Toyota Used Car Manager, Idham Multazam menjelaskan bahwa Kalla Toyota Used Car mulai beroperasi pada tahun 2015 dan kini mulai mengepakkan sayap lebih luas ke berbagai wilayah mencakup wilayah Makassar, Maros, Gowa, Sidrap, Pinrang, Pare-pare, Kendari, dan Palu.

“Kalla Toyota Used Car hadir mewadahi pelanggan yang ingin menukar kendaraan roda empat berbagai merk dengan unit Toyota unggulan. Kalla Toyota Used Car memprioritaskan pembelian mobil bekas dengan skema tukar tambah atau trade in untuk konsumen yang ingin memiliki mobil Toyota baru,” ujarnya, Selasa (10/03/2020).

Selain itu, mobil Toyota bekas yang telah dibeli oleh Kalla Toyota Used Car kemudian akan direkondisi secara menyeluruh menggunakan part asli Toyota untuk selanjutnya dipasarkan kembali kepada masyarakat.

Selain menawarkan kemudahan, Kalla Toyota Used Car juga memberikan jaminan keamanan unit yang bebas dari tabrakan mayor, bebas dari unit eks banjir, dokumen dan unit tersertifikasi, harga yang transparan, unit yang berkualitas, dan odometer asli bukan hasil reset.

Sementara Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin mengatakan, bahwa Kalla Toyota Used Car bersinergi untuk hadir memberikan pelayanan tukar tambah mobil baru dengan proses cepat, aman, dan nyaman.

“Pelanggan akan diberikan keuntungan lebih dalam menukarkan unit lamanya dengan berbagai benefit spesial hingga subsidi trade in hingga jutaan rupiah,” ungkapnya.

Di bulan Maret ini, Kalla Toyota Used Carmemberikan spesial benefit berupa subsidi trade in hingga jutaan rupiah. Untuk trade in unit Toyota Yaris, New Veloz, Sienta, New Sienta, Innova, dan Fortuner 4×2, pelanggan akan mendapatkan subsidi trade in senilai Rp5 juta. (mit)

