Polres Matra Ungkap Kasus Curat dan Kasus Pembunuhan

PASANGKAYU, UPEKS.CO.ID—Sat Reskrim Polres Mamuju Utara, mengungkap pelaku Curat yang selama ini meresahkan masyarakat Pasangkayu dan satu kasus lainnya yaitu kasus pembunuhan. Hal ini disampaikan Kaplres Mamuju Utara, AKBP Leo H.Siagian kepada sejumlah wartawan di aula Mapolres Matra, saat menggelar Press Release, Jumat (06/03) siang.

Kapolres Mamuju Utara, AKBP Leo, yang didampingi Kasat Reskrim Polres Mamuju Utara, AKP Pansdu Arief Setiawan mengatakan, ada dua kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran Polres mamuju Utara yakni, Pengungkapan pelaku Curat dengan tersangkaa R (34), ia melakukan aksinya di Kabupaten Pasangkayu sejak awal tahun 2019 sampai ditangkapnya di awal maret 2020 dan telah melakukan pencurian sebanyak 29 Tkp, namun yang dilaporkan di Polres sampai saat ini baru 4 LP.

“Pelaku ini dalam menjalankan aksinya dengan cara mencungkil pintu

rumah, kemudian masuk kedalam rumah dan mencari laci dimana uang dan barang-barang lainnya disimpan, hasil uang curian tersebut selain dipakai untuk kepentingan seehari-hari juga digunakan untuk membeli 2 unit sepeda motor,” terang AKBP Leo.

Loading...

AKPB Leo juga mengatakan, dari tangan tersangka Polisi menyita barang bukti berupa, satu buah obeng yang diduga digunakan untuk mencungkil pintu rumah, dua unit sepeda motor yang diduga dibeli hasil dari uang curian.

”Termasuk juga barang bukti lainnya yaitu baju, celana, tas dan alat-alat motor lainnya. Untuk tersangka akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP,” ungkapnya.

Selain kasus Curat kata AKBP Leo, satu kasus lainnya yang juga berhasil diungkap yaitu, kasus pembunuhan yang belum lama ini telah

terjadi dengan tersangka inisial S (21) yang menyebabkan meninggalnya MY.

“Motif penganiayaan yang dilakukan tersangka S ini hingga menewaskan MY adalah pelaku marah setelah ditempeleng oleh korban pada saat bertemu di jalan, dan sebelumnya tersangka pernah ditegur oleh MY untuk tidak mengikat sapi depan rumahnya, pada saat itulah kedua salim menklaim dan akhirnya terjadi penganiayaan yang mengakibatkan MY meninggal. Untuk tersangka S dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” pungkasnya.(Alimukhta r).

Loading...