Sinjai Berduka, Mantan Bupati SBY Tutup Usia

SINJAI, UPEKS.co.id–Pasca dilarikan ke Rumah Sakit karena kesehatannya menurun beberapa waktu lalu. Mantan Bupati Sinjai Periode 2013-2018, H. Sabirin Yahya (SBY) akhirnya menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 6.30 Wita, Jumat pagi, (6/3).

Kabar duka wafatnya mantan Bupati Sinjai, H.Sabirin Yahya telah dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan RSUD Sinjai, dr. Emmy Kartahara Malik.

Saat dikonfirmasi melalui telefon selulernya, menurut dr.Emmy, bahwa H.Sabirin Yahya telah menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 06:30 Pagi, diruangan ICU RSUD Sinjai.

“Benar pak, beliau meninggal tadi pagi jam enam lewat tiga puluh menit diruangan ICU RSUD Sinjai,” singkat dr.Emmy.

Jenasah almarhum H.Sabirin Yahya kemudian di semayamkan dirumah kediamannya, Bola Seng Jalan Kelapa, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara. Rencananya almarhum akan dikebumikan setelah salat Jumat, di TPU Lempangeng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara. Almarhum H. Sabirin Yahya sendiri tutup usia di umur 69 tahun.

Inilah data diri Sabirin Yahya (SBY):

Loading...

Nama : H. SABIRIN YAHYA, S.Sos

Tempat dan tanggal lahir/ Umur : Sinjai, 8 Agustus 1951 – 6 Maret 2020 (69 tahun)

Alamat tempat tinggal : Jl. Kelapa No. 27 Kel. Balangnipa Kab. Sinjai

Jenis Kelamain : Laki-laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : a. Sudah Kawin

b. Nama Istri : Rahmatia

c. Jumlah Anak : 4 Orang

d. Nama Keluarga Kandung :

1. H. Irmansyah Yahya

2. Irawati Yahya

3. Taufik Yahya

4. Gandi Yahya

5. Ikbal Yahya

6. Ahmad Yani Yahya

7. Muhayyar Yahya

8. Muhajjirin Yahya

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri No. 2 Sinjai tamat tahun 1963

b. SMP Negeri 1 Sinjai tamat tahun 1967

c. SMA Negeri 4 Ujung Pandang tamat tahun 1970

d. Diploma 3 APDN tamat tahun 1978

e. S1 UNISMUH tamat tahun 2002

Riwayat Organisasi : a. Anggota IPM tahun 1968

b. Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) tahun 1994- sekarang

c. Wakil Ketua KNPI Sinjai tahun 1987 – 1990

d. Ketua KNPI Sinjai tahun 1990 – 1993

e. Ketua PERSSIN Sinjai tahun 2001 – 2004

f. Ketua ORARI Sinjai tahun 2006

g. Ketua KOSGORO Sinjai tahun 2006 – 2011

Riwayat Pekerjaan dan : a. Camat Sinjai Utara tahun 1983 – 1984

Alamat pekerjaan b. Lurah Balangnipa tahun 1984 – 1991

c. Kasi Keamanan pada Kantos Sosial Politik tahun 1991 – 1992

d. Camat Sinjai Borong tahun 1992 – 1999

e. Camat Sinjai Utara tahun 1997 – 1999

f. Asisten 1 Pemerintahan Kab. Sinjai th. 1999 – 2004

g. Kadispenda Kab. Sinjai th. 2004 – 2006

h. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai tahun 2006 – 2007

i. Pensiun PNS tahun 2007. (egy)