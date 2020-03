Youtuber Puang Paul di Channel Pelawak Lorong

Makassar, Upeks.co.id–Comedy Bugis salah satu komunitas stand up comedy di Sulawesi Selatan (Sulsel). Puang Paul seorang prajurit gaul memotivasi dirinya menjadi seorang youtuber untuk menghibur rakyat Indonesia, dimana TNI selalu di hati rakyat berarti TNI kuat bersama rakyat, ucapnya.

“Saya menghibur membuat orang ketawa, film dan pacarita lucu-lucu, saya akan bergerilya mendatangi seluruh lapisan masyarakat bawah sampai masyarakat lapisan menengah ” ujarnya.

Puang Paul dan Andi Cresi adalah partner di channel pelawak lorong akan terus menghibur semua orang.

Comedy Bugis yang pernah tembus di show Stand Up Comedy Akademi 3 Indosiar dan mendapat On The Strret di Suca 4 keluar sebagai juara 4, juga sering menjuarai lomba stand up comedy di Makassar.

Faul demikian panggilan akrabnya seorang prajurit gaul siap menghibur rakyat dan TNI, karena bersama rakyat TNI kuat cakra cakra luar biasa tetap semangat, ketawa itu sehat, kata Puang Paul.

Salah satunya stand up comedy yang dijuarainya yakni juara 1 pestival Stand up comedy pekan raya sul sel di Hotel Phinisi Makassar serta beberapa lomba comedy lainnya.

Meski demikian Paul mengungkapkan ada juga kelompok, organisasi, maupun instansi bukan dari kalangan anak muda yang mengundang komika untuk tampil.

Komika Bugis Comedy, Puang Paul juga mengisahkan suka dukanya menjadi Komika di kota Makassar.

“Dari awal menjadi komika, yang sering saya pakai lebih ke kisah kehidupan sehari-hari di lingkungan. Untuk materi bisanya saya juga lakukan riset di jalan, atau kehidupan teman, dari riset dikembangkan jadi jokes,” ungkapnya.

Ia juga mengisahkan beberapa pengalaman kurang mengenakan selama tampil. Selama menjadi komika ia pernah mengalami beberapa masalah seperti jatuh dari panggung, sampai tidak ada adanya penonton yang tertawa.

Meski demikian ia terus berusaha mengeksplor penampilannya sampai bisa jadi salah satu komika yang juga kerap diundang di berbagai acara.

Kepada awak Media Puang Paul juga mengisahkan bersama komika lain, dirinya saling menertawakan beragam kesialan yang mereka alami sebagai komika.

“Ada yang saat tampil mikrofon mati, tidak ada penonton tertawa. Ada juga yang saat lagi menceritakan bagian lucunya lewat motor dengan knalpot berisik sampai penonton tidak dengar, ada juga hal lain di lingkungan pertemanan yang justru jadi materi stand up,” ungkapnya.

Dia berharap stand up comedy tetap bisa menjadi penampilan yang semakin diminati oleh banyak orang.

Untuk melihat aksinya, bisa dibuka do channel Pelawak Lorong. (san)

