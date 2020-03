Gojek Perkuat Pimpin Bisnis Pesan-Antar Makanan di Asia Tenggara

MAKASSAR,UPEKS.co.id — GET, penyedia layanan on demand terdepan di Thailand, bagian dari Karya Anak

Bangsa, Gojek merayakan tahun pertamanya Kamis, 27 Februari 2020 lalu dan mencatat sejarah baru dengan tercapainya 2,2 juta unduhan aplikasi. Selain itu peningkatan empat kali lipat jumlah mitra driver – dari 10.000 menjadi 40.000.

GET pertama kali diluncurkan di Bangkok Februari 2019 dengan tiga layanan utama GET WIN (transportasi), GET FOOD (pesan-antar makanan) dan GET DELIVERY (kurir pengantaran barang).

Layanan pembayaran digital GET PAY, juga diperkenalkan April 2019 dalam versi beta untuk memungkinkan transaksi tanpa batas di platform.

Dalam tiga bulan pertama operasionalnya, GET mengukuhkan posisinya sebagai salah satu layanan pesan-antar makanan terkemuka di Bangkok dan dalam 8 bulan pertama berhasil mencatat 10 juta transaksi.

Pencapaian ini turut mengukuhkan komitmen GET dalam menciptakan lebih dari 60.000 peluang pekerjaan untuk para mitranya.

CEO GET, Pinya Nittayakasetwat, mengatakan, ini merupakan perjalanan yang luar biasa bagi GET di Thailand, dan kami bangga bahwa begitu banyak pelanggan, mitra merchant, dan mitra pengemudi telah memilih untuk menjadikan GET bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka.

“Wawasan dan pengalaman yang diperoleh dari menjadi pionir dan pemimpin di Indonesia melalui brand GoFood membawa keberhasilan dalam mengembangkan model bisnis di wilayah Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Vietnam,” ujarnya.

Sementara Group Head Gojek, Andrew Lee, mengatakan, GET telah memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan eksponensial bisnis pesan-antar makanan Gojek di Asia Tenggara, yang sekarang merupakan layanan pesan-antar makanan berbasis aplikasi terbesar di kawasan ini berdasarkan volume pesanan. Ada

potensi besar untuk pertumbuhan yang jauh lebih tinggi di industri ini.

“Industri pesan-antar makanan online Thailand diperkirakan akan tumbuh sebesar 31 persen di tahun mendatang. GET FOOD sebagai salah satu layanan utama GET terus memainkan peran yang semakin signifikan dalam kehidupan masyarakat Bangkok sehari-hari, menggantikan metode pengiriman tradisional dan drive-through,”

tuturnya.

Di Thailand, GET FOOD sekarang merupakan salah satu penyedia layanan pesan-antar makanan terdepan di Bangkok, dengan lebih dari 20.000 mitra merchant.

Sementara itu bisnis Gojek di Vietnam, hadir dengan nama GoViet, yang diluncurkan di Ho Chi Minh City November 2018 dan di Hanoi, Maret 2019, dengan cepat menjadi pemimpin dalam pengiriman makanan. Lebih dari 1 juta item menu dapat ditemukan di aplikasi GoFood di Vietnam.

Sejak hadir sebagai layanan pesan-antar makanan pertama di Asia Tenggara pada 2015, jumlah pemesanan makanan GoFood meningkat 30 kali lipat.

Rata-rata jumlah pesanan mencapai 50 juta per bulan di akhir tahun 2019. Sementara, pertumbuhan jumlah mitra merchant meningkat 17 kali lipat menjadi 500.000 merchants.

Beragamnya jumlah mitra merchants ini membuat GoFood mampu menyediakan ragam pilihan makanan hingga 16 juta item menu kepada pelanggan. (mit).

