Dosen IAIN Ternate Raih Doktor di UNM

Makassar, Upeks.co.id–Abdurrahman Hi Usman mempertahankan disertasi dalam ujian promosi doktor untuk meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan bahasa Inggris pada Rabu (4/3) di Aula PPs UNM.

Dosen IAIN Ternate mempertahankan riset disertasi dengan judul “Developing English Instructionsl Materials for Students of Islamic Studies in Indonesian Islamic Higher Education”.

Sidang ujian promosi dipimpin Prof.Dr.Baso Jabu,M.Hum., dengan anggota Prof.Muh.Asfah Rahman,M.Ed.,Ph.D., Prof.Dr.Andi Qashas Rahman,M.Hum., Prof.Dr.Haryanto,M.Pd., Prof.Drs.Muhammad Basri,M.A.,Ph.D., Prof.Dr.Anshari,M.Hum., Iskandar,M.Ed.,Ph.D., dan Dr.Eny Syatriana,M.Pd.

Abdurrahman meneliti dengan menggunakan riset dan pengembangan model disain ADDIE untuk menyusun bahan ajar bahasa Inggris bagi mahasiswa jurusan Kajian Islam.

Hasil pengembangan menghasilkan produk bahan ajar yang telah diuji oleh pakar, dosen, dan mahasiswa. Bahan ajar yang dihasilkan dinyatakan valid, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran.

Materi buku ajar ini menjadikan kajian Islam sebagai konten. Dengan demikian, membaca buku ajar ini berarti mencapai dua tujuan. Tujuan pertama belajar bahasa Inggris dan kedua belajar kajian Islam.

Penguji menyarankan agar bahan ajar dilengkapi dengan grafis dan gambar. Karena itu, perlu direvisi sebelum dipublikasikan agar buku ini menarik bagi mahasiswa dan pembaca.

Seusai menjawab semua sanggahan dan bantahan dewan penguji, Abdurrahman dinyatakan lulus dengan IPK 3,92 atau predikat kelulusan sangat memuaskan. Dia tercatat sebagai alumni ke-877 PPs UNM dan ke-58 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.

Ketua Prodi Prof.Drs.Muhammad Basri,M.A.,Ph.D. mengapresiasi keberhasilan mahasiswanya menyelesaikan studi. Prof. Basri mengharapkan produk bahan ajar dapat memberi dampak positif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswa atau siswa.(rls)

