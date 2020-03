Perwira Jajaran  Lantamal VI Ikuti Uji Samapta Periode 1 Tahun 2020

Makassar, Upeks.co.id–Perwira Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar beserta jajarannya melaksanakan tes kesegaran jasmani periodik 1 Tahun 2020, di Lapangan Arafuru Mako Lantamal VI, Selasa (03/03/2020).

Sebelum pelaksanaan uji kesemaptaan, seluruh peserta melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Diskes Lantamal VI yakni pemeriksaan tekanan darah dan nadi.

Kasubdis Jasmani dan Rekreasi (Jasrek) Lantamal VI Mayor Laut (KH) Paidi mengatakan Pemeriksaan kesehatan dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

lebih lanjut dikatakan, uji samapta perioddik ini rutin dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran fisik prajurit sekaligus mengukur kemampuan kesemaptaan jasmani seorang Prajurit secara berkala, karena hal ini merupakan tolak ukur prajurit dalam melaksanakan tugas.

Adapun uji kesamaptaan jasmani yang diikuti para Perwira ini yakni lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up dan shuttle run , ujar Kasubdis Jasrek Lantamal VI.

Turut hadir mengikuti uji Samapta tersebut Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Wadan Lantamal VI Kolonel Laut (P) Baroyo Eko Basuki,S.H,.M.M , Para Asisten Danlantamal VI, Kafasharkan Makassar, Kaladokgi TNI AL Yos Sudardo, Para Kadis dan Kasatker Lantamal VI serta seluruh Perwira Mako Lantamal VI.(rls)

