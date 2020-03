Perpanjangan Runway Bandara Andi Jemma Jadi 1.400 Meter Mulai Dikerja

LUTRA.UPEKS.co.id— Pengerjaan proyek perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Andi Jemma

Masamba Kabupaten Luwu Utara (Lutra) mulai dikerjakan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Senin (2/3/2020) siang, sejumlah alat berat masih berhiliran melakukan pelbagai aktivitas, termasuk perataan kontur landasan udara.

Kepala Bandara Andi Jemma Masamba, Mohammad Saboe mengatakan, pengerjaan perpanjangan landasan pacu/run way direncanakan rampung atau bisa proving test/uji coba Agustus atau September 2020 ini. Panjang landasan yang semula 1.060 meter menjadi 1400 meter.

“Progresnya akan segera dimulai. Sekarang kita masih terus kerjakan beberapa bagian yang masih perlu finishing. Targetnya Agustus atau September 2020 mungkin bisami didarati Pesawat ATR 72 atau proving test(uji coba,” kata Moh Saboe pada wartawan, baru-baru ini.

Loading...

Dikatakannya, Mei 2020 Tim Komisi V DPR RI akan berkunjung ke Bumi Lamaranginang julukan Kabupaten Lutra dalam rangka penyerahan dana optimalisasi Bandara Andi Jemma Masamba.

Dengan bertambah panjangnya run way, Bandara Andi Jemma Masamba bisa mengoperasikan pesawat jenis ATR 72. Pesawat ATR 72 adalah jenis pesawat penumpang regional jarak pendek yang memiliki kapasitas tampung hingga 78 orang.

“Dengan panjang runway 1.400 meter ini, Bandara Andi Jemma Masamba bisa mengoperasikan pesawat regional ATR 72 sesuai standar dan safety. Penerbangan di Masamba akan semakin bertambah banyak,”ucap Moh. Saboe.

Bupati Luwu Utara, Hj.Indah Putri Indriani tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya atas pembangunan pekerjaan runway Bandara Andi Jemma Masamba akan terwujud sesuai impian warga Lutra.

”Sesuai janji Kepala UPBU Andi Jemma Masamba Moh Saboe, sebelum Moh Saboe pensiun Bandara ini akan didarati pesawat ATR

72,” tutur Bupati Lutra dengan senang.

Sekadar diketahui, perpanjangan run way ini adalah berkat keras Pemda Lutra yang telah melakukan pembebasan lahan warga, yang lahannya terkena pekerjaan run way senilai kurang lebih Rp 11 Miliar, sehingga pekerjaan perpanjangan run way bisa secepatnya dilaksanakan oleh pihak UPBU Bandara Andi Jemma Masamba.(yustus).

Loading...