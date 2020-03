Launching All New Nmax 155 Connected, PT SJAM Target Penjualan 55.000 Unit

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT. Suracojaya Abadimotor (PT SJAM) kembali menggelar Maxi Expo 2020, event

kali ini Yamaha bersama main dealer area Sulselbar PT SJAM sekaligus meluncurkan secara resmi di Makassar dua tipe terbaru All New Nmax di Mall Panakkukang.

Dua tipe terbaru ini yaitu All New Standard 155 Standard dan All New Nmax 155 Connected ABS. Uniknya, All New Nmax 155 Connected/ABS menjadi motor pertama di Indonesia yang bisa terkoneksi langsung dengan smartphone.

GM Marketing PT SuracoJaya Abadi Motor (SJAM), Frengky J Tunandar mengatakan, untuk tipe terbaru ini kami sediakan hanya 100 unit saja. Namun, jika ada yang memesan boleh langsung ke dealer dan barangnya siap dalam satu minggu.

Untuk harganya, All New Nmax 155 Connected/ABS dipasarkan Rp35.070.000 On The Road (OTR) Makassar. “Di tahun 2020 ini, PT SJAM menargetkan total penjualan mencapai 55.000 unit. Untuk unit terbaru ini kami targetkan penjualannya diatas 35 persen,” ungkapnya.

“Kami optimis 2020 ini, Yamaha akan menguasai pasar lagi. Tahun lalu market share PT SJAM mencatat penjualan diangka 83 persen,” tambahnya.

Sementara Promosi PT SuracoJaya Abadi Motor (SJAM), Jordan mengatakan, All New Nmax 155 Connected/ABS terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect melalui teknologi perangkat Comunication Control Unit (CCU).

“Teknologi ini menawarkan berbagai kelebihan seperti mengetahui lokasi parkir, notifikasi telepon, SMS, email dan rekomendasi perawatan motor,” katanya.

Selain itu, lewat aplikasi CCU ini, pengguna motor dapat mengetahui informasi terkait konsumsi BBM, notifikasi masalah pada sepeda motor, serta RevsDashboard yang menampilkan data seperti perputaran mesin, dan akselerasi.

Diketahui, Yamaha menghadirkan tiga pilihan warna untuk All New Nmax 155 Connected/ABS yaitu matte black, matte blue, dan glossy white. (mit)

