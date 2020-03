Pemkab Gowa Sukses Bina Pengembangan UMKM

GOWA, UPEKS.co.id -Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, H Muchlis memuji capaian yang diraih oleh

Koperasi Pamatte Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (Hakli) Cabang Gowa.

“Alhamdulillah ini pertama di Indonesia ada organisai di dalam Dinas Kesehatan yang membentuk koperasi sendiri dan koperasinya tidak tanggung-tanggung karena omsetnya sudah di atas 1 miliar dan bisa memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang besar,” ucapnya, saat membuka Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pamatte Hakli Cabang Gowa, di Swiss Belhotel Makassar, Sabtu (29/2/2020).

Muchlis menjelaskan capaian yang diraih oleh Koperasi Pamatte Hakli Cabang Gowa ini merupakan kesuksesan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil mikro dan koperasi.

“Ini berarti program yang dikembangkan Kabupaten Gowa untuk mengembangkan usaha mikro keci dan koperasi untuk menopang perekonomian daerah ini sudah on the right track. Ini dibuktikan dengan koperasi-koperasi yang sudah mulai mucul sebagai koperasi andalan yang layak untuk dilirik dalam tingkat regional yang terbaik, bahkan di tingkat nasional, untuk Hakli sendiri kiblatnya ke Hakli Kabupaten Gowa,” ungkapnya.

Olehnya itu, ia juga berharap Koperasi Pamatte Hakli Cabang Gowa ini menjadi percontohan bagi koperasi- koperasi yang ada di Kabupaten Gowa.

“Kita berharap dengan adanya percontohan koperasi seperti ini, koperasi yang sejenis yang mirip-mirip dengan ini bisa mengambil pelajaran di sini untuk menjadikan koperasi yang bisa

dibanggakan ke depan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dr Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa Koperasi Pamatte Hakli Cabang Gowa saat ini terus mengalami peningkatan.

“Saat ini anggotanya ada 81 orang, Koperasi Pamatte Hakli Cabang Gowa ini ada kemajuan yang sangat besar dari RAT pertama tahun lalu ada peningkatan dan memiliki dana sebesar Rp 1,3 miliar,” ungkap Hasanuddin.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Daerah Hakli Sulsel, Syamsuddin juga berharap Hakli Cabang Gowa bisa semakin maju kedepan dan Hakli Gowa menjadi cikal Hakli secara nasional dan menjadi barometer di Sulsel.(sofyan)

