Autoglaze Hadirkan Layanan Cuci Premium Touchless Pertama di Indonesia

Makassar, Upeks.co.id–Autoglaze meresmikan layanan cuci mobil yang dioperasikan oleh Autoglaze Indonesia di Gedung parkir Sektor E Mall Ratu Indah. Konsep cuci kendaraan dalam waktu yang singkat, touchless (pertama di Indonesia), berkualitas, dan dikerjakan secara terampil akan menghadirkan pelayanan yang optimal untuk para pengguna mobil di Indonesia khususnya kota Makassar dan sekitarnya pada 29 Februari 2020.

Autoglaze Carwash merupakan layanan cuci mobil yang hadir di salah satu Outlet Autoglaze di Makassar tepatnya di Mal Ratu Indah Gedung Parkir sektor E, dengan hadirnya Autoglaze Carwash merupakan salah satu cara untuk menyajikan layanan berkualitas demi kepuasan masyarakat.

Menurut Bagus M Kamaluddin selaku Senior Operation manager, Autoglaze tersebar di berbagai wilayah tanah air serta melayani masyarakat sejak tahun 2008 membuat Autoglaze menjadi market leader yang sangat diminati di segmen-nya, “Autoglaze kini telah memiliki pengalaman panjang khususnya di dunia otomotif. Fasilitas Autoglaze Carwash ini bisa di nikmati dan siap membantu konsumen merasakan layanan pencucian kendaraan yang berkelas terletak di salah satu Mall terbesar di kota Makassar,” ujarnya.

Konsep pembersihan yang dihadirkan mengadopsi sistem touchless, pertama di Indonesia. Dengan bahan-bahan premium dan peralatan canggih memungkinkan proses pencucian berlangsung cepat, tidak merusak cat, dan bergaransi (1×24 jam). Adapun harga layanan Autoglaze Carwash di Outlet Mal Ratu Indah adalah Rp 80.000,- dan Rp 40.000,- khusus costumer member Autogaze.

Keunggulan layanan Autoglaze Carwash yaitu, cuci mobil dengan teknologi Touchless pertama di Indonesia, menggunakan air PAM yang telah di-filter untuk menghilangkan kandungan mineral sehingga tidak merusak cat dan tidak meninggalkan watermark atau noda air pada mobil menggunakan alat High Pressure Washer bertekanan tinggi, hingga 180 bar untuk merontokkan kotoran yang terdapat di permukaan cat. menggunakan Shampoo Mobil berkualitas, menggunakan coating dari Zero Coating, made in Japan, menggunakan tire gel dressing dari Autolab, made in Japan. Undercarriage wash atau cuci kolong dengan High Pressure Washer, Vacuum cleaner interior serta Garansi cuci 1×24 jam. Gratis cuci mobil 1 (satu) kali jika terkena hujan dengan menunjukkan struk/invoice.

“Didukung dengan material berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan-bahan organik sehingga ramah lingkungan. Konsep ini sejalan dengan visi kami untuk menyajikan layanan yang berkonsep Go Green,” tutup Bagus.

Autoglaze Indonesia merupakan salah satu pelaku industri yang bergerak di bidang jasa Auto Detailing dan Paint Protection di Indonesia sejak 2008. Berbekal pengalaman panjang, Autoglaze berhasil memadukan antara kompetensi kerja di bidang auto detailing. Perkembangan teknologi perawatan mobil dan industri otomotif, serta didukung penggunaan bahan berkualitas menjadikan ragam layanan Autoglaze sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah sukses membangun kerjasama di bidang pencucian mobil dengan para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mobil, Autoglaze pun melangkah jauh untuk menghadirkan layanan cuci mobil berkualitas pada masyarakat umum. Tahun 2017, Autoglaze memulai kerja sama dengan PT. Kars Inti Amanah dengan membukan 3 (tiga) Outlet Autoglaze yaitu Mall Phisi Point, Trans Studio Mall, dan Mal Ratu Indah serta akan membuka beberapa Outlet antara lain Nipah Mall Makassar, dan Manado.(rls)

