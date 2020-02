Lantamal VI Makassar Dukung Uji Samapta ABK Kapal Perang KRI Fatahillah-361

Makassar, Upeks.co.id–Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar mendukung pelaksanaan uji samapta ABK Kapal perang KRI Fatahillah-361 disela menunaikan tugasnya operasi pengamanan perairan NKRI bertempat di lapangan apel Arafuru Mako Lantamal VI, Jum’ at ( 28/02/2020).

Sebelum melaksanakan kegiatan uji samapta, terlebih dahulu dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh Tim Kesehatan dari Dinas Kesehatan (Diskes) Lantamal VI Makassar untuk mengukur tensi dan denyut nadi, dilanjutkan stertching dan pemanasan yang dipimpin oleh Tim Jas Lantamal VI dengan maksud untuk kesiapan otot badan dalam melaksanakan uji samapta.

Kadisminpers Lantamal VI Letkol Laut (KH) Adang Sunjaya menjelaskan Lantamal VI Makassar telah mendukung kegiatan uji Kesamaptaan Jasmani Priodik I Tahun 2020 ABK KRI Fatahillah-361 yang merupakan agenda rutin dan program yang wajib dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, guna menjaga dan menjamin kesamaptaan jasmani personel tetap terjaga untuk melaksanakan tugas dan aktifitas sebagai prajurit TNI Angkatan Laut.

Lebih lanjut dikatakan, uji samapta yang telah dilaksanakan oleh ABK KRI Fatahillah-361 di Lantamal VI Makassar yakni uji samapta Baterei A yaitu lari 12 Menit dan uji samapta Batrei B yaitu Pull Up, Push Up, Push Up, Sit Up dan Shuttle Run. (Han), ujarnya

Terlihat ABK KRI Fatahillah-361dalam uji kesamaptaan jasmani tersebut tampak antusias dan terlihat dengan sungguh – sungguh melaksanakan Uji samapta tersebut.(rls)