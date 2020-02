Perkuat Jaringan Diler di Makassar, Mercedes-Benz Resmikan Diler Baru PT Kumala Bintang Cemerlang 

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Mercedes-Benz terus memperkuat jaringan diler di seluruh Indonesia dengan meresmikan PT Kumala Bintang Cemerlang sebagai diler resmi kendaraan penumpang Mercedes Benz di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebagai bagian penting dari ekspansi bisnis di daerah Makassar dan sekitarnya, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia mengumumkan PT Kumala Bintang Cemerlang sebagai diler resmi mobil penumpang, berlokasi di Jalan AP Pettarani Kav. C-18 No. 11, Tidung, Makassar.

PT Kumala Bintang Cemerlang terletak di daerah strategis dan area bisnis kota Makassar, serta telah sepenuhnya menerapkan Mercedes-Benz Basic Presentation System I (MPS II Basic) sebagai tolak ukur global dalam memberikan pengalaman pelanggan, yang dilengkapi dengan identitas perusahaan (corporate identity Mercedes-Benz. MPS Basic merupakan standar desain yang memfokuskan pada kesan elegan, namun tetap fungsional di area showroom.

President Director, PT Mercedes Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun mengatakan, dengan peresmian diler baru, New Mercedes Benz A Class Sedan juga diperkenalkan untuk pertama kalinya di Makassar.

Lanjutnya, Compact sedan sporty ini merupakan salah satu kendaraan utama yang dipajang di showroom PT Kumala Bintang Cemerlang, bersama dengan New C180 Avantgarde.

Selain itu, diler ini juga menyediakan test drive untuk berbagai varian mode kendaraan Mercedes Benz saat acara peresmian, seperti CLA 200 AMG Line, C 300 AMG Line, New GLC 200 AMG Line dan New GLE 450 4MATIC AMG Line.

“Kami gembira untuk meresmikan PT Kumala Bintang Cemerlang sebagai diler resmi kendaraan penumpang Mercedes Benz di Makassar. Sebagai pemimpin luxury brand otomotif di Indonesia, Mercedes Benz terus memperluas jaringan diler resmi ke area baru dengan potensi penjualan kedepannya yang cukup besar. Kami berkomitmen untuk melayani pelanggan dan calon pemilik mobil baru Mercedes Benz di Makassar, Sulawesi Selatan,” ujarnya, Senin (24/02/2020).

Sementara itu, President Director of PT Kumala Bintang Cemerlang, Jody Kosasih mengatakan, kami sangat bangga meresmikan PT Kumala Bintang Cemerlang sebagai diler mobil penumpang Mercedes-Benz Lertura lundi Makassar.

“Dengan peresmian diler baru ini, kami terus berupaya untuk menawarkan produk dan layanan premium Mercedes Benz yang sejalan cengan pedoman pengalaman terbaik bagi dengan atau Best Customer Lxperience. Kami optimis bahwa bisnis Mercedes Benz di Sulawesi Selatan, terutama Makassar, akan terus

sejahtera,” katanya.

Dikatakan, dlier resmi Mercedes-Benz PT Kumala Bintang Cemerlang telah disertifikasi 3S (Sales, Service, Sparepart) berlokasi di gedung empat lantai yang terletak di tanah seluas 2.200 ml dengan luas bengkel 576m termasuk empat work bays. Area showroom juga menawarkan ruang untuk menampilkan empat kendaraan secara

permanen.

Selain itu, PT Kumala Bintang Cemerlang juga menawarkan layanan fasitas Demo Car, yang meliputi berbagai varian kendaraan Mercedes-Benz untuk test-drive oleh calon pelanggan sebagai bagian dari peresmian

dan keputusan untuk membeli.

Tak hanya itu, diler ini juga memberikan fasilitas Priority Service kepada pelanggan, seperti service interval (Assyst A). Para pelanggan dan yang mendaftarkan kencaraan mereka untuk layanan servis melalui pemesanan lebih awal. (mita)