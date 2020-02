Suzuki XL7 “The New Extraordinary SUV” Meluncur di Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Setelah resmi diluncurkan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara global di Jakarta pada 15 Februari 2020, kini PT. Megahputra Sejahtera secara ekslusif meluncurkan XL7 “The New Extraordinary SUV” di kota Makassar, berlangsung di Pantai Akkarena, Tanjung Bunga Makassar.

Peluncuran XL7 di berbagai kota se-lndonesia ini menjadi salah satu momen penting bagi Suzuki yang telah berkobtribusi di Indonesia selama 50 tahun.

Kordinator Dealers Area 4W Kalimantan, Sulawesi & IBT PT Suzuki Indomobil Sales, Reza Ramadhanov mengatakan, tahun ini merupakan usia yang ke-50 tahun Suzuki di Indonesia. Bertepatan dengan momen ini, kami ingin memberikan sesuatu yang istimewa bagi konsumen Indonesia, yaitu peluncuran produk terbaru kami, Suzuki XL7. XL7 adalah sebuah SUV yang akan menjadi pilihan baru bagi pecinta Suzuki di Indonesia.

Selain itu, XL7 juga akan menjadi salah satu andalan ekspor yang kami targetkan ke 30 negara. Dengan hadirnya XL7 kami harap mampu mengoptimalkan pasar mobil Suzuki di Indonesia sebagai pilar ketiga di dunia bagi Suzuki.

“Suzuki XL7 hadir dengan desain bold dan gagah dengan konfigurasi tujuh tempat duduk yang luas untuk kenyamanan penumpang. Suzuki XL7 juga memiliki berbagai fitur canggih,” katanya, Minggu (23/02/2020).

Loading...

Kendati demikian, untuk penjualan pada 15 Februari 2020 SPK secara nasional tercatat 200 unit. PT SIS mencatat penjualan secara nasional diangka 20 persen, dengan target penjualan 200 unit perbulan di kelas SUV premium.

“Untuk produksi Suzuki XL7 ini kami produksi 2.000 unit setiap bulannya, ini juga tergantung permintaan konsumen,” imbuhnya.

Sementara Direksi PT. Megahputra Sejahtera, Andree Sulimdro menambahkan, sebelum PT MPS meluncurkan Suzuki XL7 ini, sudah ada yang indene 25 unit dari Januari sampai Februari.

“SPK saat launching Suzuki XL7 ini kami targetkan SPK 50 unit. Untuk market share ditahun 2019 PT MPS mencatat diangka 10 persen, dengan target perjualan 250 unit perbulan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jika dibandingkan dengan tahun 2018 market share tetap dipertahankan diangka 10 persen yang cukup signifikan.

Diketahui, Suzuki XL7 tersedia dalam pilihan transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan, dengan enam pilihan warnaa erta tiga varian yaitu Zeta, Beta, dan Alpha.

Untuk harga OTR Makassar, Suzuki XL7 ZETA M/T Rp242.000.000, XL7 ZETA A/T Rp252.000.000, XL7 BETA M/T Rp257.000.000, XL7 BETA A/T Rp268.000.000, XL7 ALPHA M/T Rp268.000.000, XL7 ALPHA A/T Rp278.500.000. (mit)