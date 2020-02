Lewat Musik, Komunitas Earth Hour Sampaikan Pesan Lingkungan

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Komunitas Earth Hour Makassar mengadakan aksi dengan mengangkat tema Music for Earth yang juga akan dirangkaikan dengan Night Ride, Talk Show, life music, dan Mini Switch Off di You Had Me at Hello Cafe, Sabtu (22/2/2020).

Berbeda dengan aksi seperti biasa yang dilakukan oleh Earth Hour Makassar. Kali ini dikemas lebih menarik dengan bertemakan Music For Earth agar dapat menarik minat anak muda untuk bergabung pada aksi kali ini.

Dalam aksi kali ini menampilkan Skin and Blizter dan juga Hirah Sanada sebagai bintang tamu. Music For Earth juga dirangkaikan dengan Night Ride, Talkshow, dan beberapa kegitan yang lainnya.

Loading...

Penanggung jawab aksi, Muhammad Rezi, mengatakan, sejak tahun 2012 lalu, mereka selalu menggalakkan berbagai kegiatan jelang hari H peringatannya di Sabtu pekan terakhir bulan Maret.

“Seperti pada hari ini, kami menggelar Music For Earth, sosialisasi gerakan earth hour dengan musik sengaja dipilih, karena musik merupakan bahasa universal yang mudah diterima oleh semua kalangan,” katanya.

“Harapan saya melalui musik, pesan lingkungan yang kami bawakan akan lebih mudah diterima audiens. Pada kesempatan ini, kami juga mengajak audiens agar berpartisipasi dalam kegiatan Earth Hour tahun ini,” tambah Rezy.

Pada aksi kali ini, diperkirakan sekitar 400 pesepeda meramaikan Night Ride yang dirangkaikan dengan Music For Earth.

Selain itu, Earth Hour Makassar juga menyampaikan sejumlah isu yang sedang giat-giatnya mereka kampanyekan guna mendukung earth hour yang pertama kali dicetuskan World Wide Fund for Nature (WWF) pada tahun 2007 ini.

Earth Hour sendiri merupakan merupakan salah satu gerakan yang diinisiasi oleh WWF (World Wide Fund for Nature) yang berfokus pada kampanye global untuk melawan perubahan iklim. (rul).

Loading...