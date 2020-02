Model Kedua Generasi Baru Mazda, Compact Crossover SUV Mazda

MAKASSAR,UPEKS – Setelah diperkenalkan di lima kota, kini PT. Eurokars Motor Indonesia kembali memperkenalkan produk terbaru dari Mazda yakni Comppact Crossover SUV Mazda CX-30 di Trans Studio Mall Makassar.

Dealer Instructure Mazda Makassar PT. Kumala Celebes Motor, Muhammad Asdar Basir mengatakan, bahwa Makassar merupakan kota keenam dilakukannya launching produk tersebut. Yang pertama itu di Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang Semarang.

“Ini model kedua dari generasi baru Mazda, All New Mazda CX-30 hadir sebagai sebuah compact crossover SUV. Yang tersedia dalam dua varian, dengan tipe GT dan tipe Touring,” ujarnya.

Selain itu, Mazda CX-30 menggabungkan proporsi desain yang tegas dari sebuah SUV dengan gaya elegan yang menampilkam bahasa desain KODO khas Mazda.

“Mengusung evolusi terbaru desain KODO, compact crossover SUV Mazda CX-30 generasi baru, termasuk dalam “Mazda Generasi ketujuh” (7th Generation) yang diperkenalkan bagi konsumen di Tanah Air,” tuturnya.

Sementara Sales Area Manager PT. Eurokars Motor Indonesia, Septyatha mengatakan, untuk target penjualan sendiri itu perbulannya sebanyak 15 unit mobil perbulan.

“Sebelum ada Mazda CX-30 ini, kami target penjualan di Makassar sebanyak 12 samapai 13 unit perbulan. Namun, kami sudah melaunching produk terbaru ini maka target penjualan kami meningkat sebanyak 15 unit perbulan,” ungkapnya.

Kendati demikian, untuk market shere di tahun 2019 Mazda mencatat diangka 2 persen untuk Makassar, dengan total penjualan sebanyak 120 unit.

Untuk diketahui, harga yang dipasarkan di wilayah Makassar untuk All New Mazda CX -30 Touring Rp489.800.000, sedangkan All New Mazda CX-30 GT sebesar Rp529.800.000.(rls)