MaxOne Hotel & Resort Makassar Raih Penghargaan

Makassar, Upeks.co.id–MaxOne Hotel & Resort Makassar telah mencetak performa yang gemilang di 2019.

Terbukti, beragam penghargaan MaxOne Hotel & Resort Makassar tahun lalu. Beberapa penghargaan yang diraih MaxOne Hotel & Resort Makassar di antaranya Certificate of Excellence 2019 dari TripAdvisor.

MaxOne Hotel & Resort Makassar juga meraih Traveloka Hotel Awards Category Best Guest Experience in Cleanliness Prestige dan Anugerah PHRI untuk kategori The Best Wellness Hotel Nomiee.

Berbekal rangkaian penghargaan tersebut, MaxOne Hotel & Resort Makassar pun optimis menghadapi tahun 2020 ini.

Penghargaan ini merupakan suatu kehormatan dan juga prestasi bagi MaxOne Hotel & Resort Makassar dan ini tentunya bisa diraih karena adanya kerjakeras dari team MaxOne Hotel & Resort Makassar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi tamu.

“MaxOne Hotel & Resort Makassar akan melakukan inovasi-inovasi melalui program-program event dan paket hotel yang ditawarkan. Di tahun 2020 ini MaxOne Hotel & Resort Makassar optimis bisa memperoleh setifikat lainnya seperti sertifikat bintang 4 dan halal kitchen, untuk progressnya sendiri saat ini masing masing sudah sekitar 70%,” kata Marketing Communication, Tety Noviayanti dalam rilisnya.(rls)

