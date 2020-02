Makna Valentine Day Ala Swiss-Belhotel Makassar

MAKASSAR, Upeks.co.id-Hari kasih sayang tidak hanya bisa diberikan ke orang-orang terdekat, namun ke orang-orang yang kurang beruntung. Berbagi kasih kepada mereka merupakan suatu kegiatan yang tepat dalam rangka hari kasih sayang ini, menurut Swiss-Belhotel Makassar.

Mengambil kesempatan hari kasih sayang ini, pada hari Sabtu, tanggal 15 Febuari 2020 Swiss-Belhotel Makassar berbagi kasih dengan membagikan makanan dos beserta minuman kepada petugas-petugas kebersihan di area Losari.

Merupakan salah satu program kepedulian sosial atau CSR Swiss-Belhotel Makassar. Untuk merayakan Hari Valentine tahun ini, Swiss-Belhotel Makassar yang berada di Jalan Ujungpandang no.8 menyelanggarakan program CSR dengan berbagi kasih dalam bentuk makanan dos beserta minuman kepada petugas kebersihan dan pemulung di area Losari. Kegiatan berbagi kasih ini dilakukan di Sabtu pagi, tanggal 15 Febuari 2020 bersama seluruh perwakilan staff Department.

“Melalui CSR ini, kami ingin merayakan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang dengan cara yang berbeda dan lebih positif khususnya untuk masyarakat di sekitar hotel yang kurang beruntung, daripada hanya sekedar melakukan perayaan Hari Valentine pada umumnya yang selalu identik dengan kegiatan romantisme untuk pasangan,” ungkap Devi Sugianto, HRM Swiss-Belhotel Makassar.

“Kami melihat kasih kami tersampaikan dalam raut wajah saudara kami saat kami memberi,” kata Andin, Front Desk Agent Swiss-Belhotel Makassar. Salah satu staff yang ikut kegiatan CSR ini.

Bukan hanya berbagi kasih kepada masyarakat sekitar Hotel, Swiss-Belhotel Makassar pada hari Valentine, tanggal 14 Febuari 2020 membagi-bagikan cokelat kepada seluruh staffnya.

“Dengan tulisan, we love to have you as a team of Swiss-Belhotel Makassar yang memiliki arti, kami senang memiiki Anda dalam keluarga Swiss-Belhotel Makassar. ialah bentuk apresiasi dan perhatian Manajemen kepada staff, sangat cocok dalam nuansa bulan penuh kasih ini,” tutup Devi.

