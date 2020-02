Hari Ini, All New Honda BeAT Resmi Diluncurkan di Mall Panakkukang

MAKASSAR, Upeks.co.id–Skuter matik (skutik) baru All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street akan diluncurkan pleh Astra Motor Makassar selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah SulSelBarTra dan Ambon di Mall Panakukang, Sabtu hari ini, 15 Februari 2020.

Manager Marketing Astra Motor Makassar untuk wilayah SulSel dan SulBar Gangga Nanda Adi mengatakan, sebagai skutik terlaris di Indonesia, Honda BeaT terbaru banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat Makassar. “Hadirnya All New Honda BeAT series ini akan semakin memperkuat line-up sepeda motor Honda di segmen matik,” ujarnya, belum lama ini.

Launching kali ini akan dimeriahkan penampilan Guest Star Marion Jola, dan beragam kompetisi seperti Singing Competition, Free Fire Competition, K-Pop Competition, serta TikTok Challenge berhadiah jutaan rupiah. Para pengunjung yang penasaran akan Honda Beat terbaru juga akan dimanjakan dengan Booth Riding Experience dan Sales Exhibition.

Disebut Gangga, All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110 cc yang diklaim lebih hemat bahan bakar, dan menyuguhkan performa yang lebih optimal.

Khusus untuk pembelian All New Honda Beat series di Mall Panakukang, Astra Motor Makassar memberikan promo menarik. Promo itu berupa hadiah langsung Hp Samsung A10S, hadiah langsung HP Samsung A20S, hadiah langsung Charging Adaptor, dan hadiah langsung voucher Belanja 200 ribu.

Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati layanan dari AHASS yaitu Gratis Service Paket Super Injeksi yang membuat injector bersih, ruang bakar bersih, serta performa mesin terasa baru.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna. Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black yang dipasarkan dengan harga Rp18.165.000 on the road Makassar.

Untuk tipe CBS-ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black yang dipasarkan dengan harga Rp18.515.000 on the road Makassar. Selain itu, tipe Deluxe series (CBS-ISS) hadir dalam 2 pilihan warna lainnya, yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem, dipasarkan dengan harga Rp18.615.000 on the road Makassar.

Sementara All New Honda BeAT Street hadir dengan tipe CBS dalam 3 pilihan warna yakni Street Black, Street Silver dan Street Black Silver. Model ini dipasarkan dengan harga Rp17.870.000 on the road Makassar.(*)

