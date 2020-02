Dipadati Pengunjung, Marion Jola Tampil Dipeluncuran All New BeAT di MP

MAKASSAR, Upeks.co.id–Jebolan Indonesia Idol Marion Jola tampil menghibur pengunjung yang memadati Mall Panakkukang (MP) Makassar, Sabtu (15/2/2020). Penampilan penyanyi tersebut dalam peluncuran launching All New Honda Beat 2020 oleh Astra Motor Makassar selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulselbartra dan Ambon.

Tidak hanya dimeriahkan oleh penampilan bintang tamu Marion Jola, sejumlah bikers dari komunitas yang hadir untuk nongkrong bareng. Acara Nongkrong Bareng BeAT ini diikuti oleh pengguna Honda BeAT yang tergabung dalam Paguyuban RBI (Republik BeAT Indonesia) dan Ikatan Motor Honda Makassar (IMHM).

Aktivitas diawali dengan City Rolling mengitari kota Makassar berangkat dari Astra Motor Alauddin, Benteng Ford Rotterdam – Pantai Losari Kawasan CPI – Mesjid 99 Kubah – Finish di Panakkukang Mall sambil pengkampanyekan sosialiasi #Cari_Aman dalam berkendara.

“Kami memberi kesempatan pada pengunjung yang hadir untuk dapat mengenal lebih dekat serta menjajal langsung sensai menunggangi All New Beat. Kami yakin New Beat akan semakin menjadi skutik favorit untuk masyarakat Sulawesi, ” kata Thamsir Sutrisno, Kepala Wilayah Astra Motor Makassar.

“Lebih spesial lagi, kami hadirkan kompetisi Tik-Tok Challenge yang saat ini sedang digandrungi masyarakat. Beragam promo dan games menarik juga kami sediakan untuk menghibur para pecinta sepeda motor Honda, “ lanjut Thamsir di hadapan media.

Khusus untuk pembelian All New Honda Beat series di Mall Panakukang, Astra Motor Makassar memberikan promo menarik. Promo itu berupa hadiah langsung Hp Samsung A10S, hadiah langsung HP Samsung A20S, hadiah langsung Charging Adaptor, dan hadiah langsung voucher Belanja 200 ribu.

Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati layanan dari AHASS yaitu Gratis Service Paket Super Injeksi yang membuat injector bersih, ruang bakar bersih, serta performa mesin terasa baru. (*)

