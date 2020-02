All New Honda BeAT Berlimpah Teknologi, Lincah dan Nyaman

All New Honda BeAT Series Berlimpah Teknologi, Lincah dan Nyaman

MAKASSAR, Upeks.co.id–Astra Honda Motor (AHM) melalui Astra Motor Makassar selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulselbartra dan Ambon resmi meluncurkan dua pilihan terbaru All New Honda BeAT series, yaitu All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street di Mall Panakkukang, Sabtu 15 Februari 2020.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal. Skutik yang dicintai masyarakat sejak tahun 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame).

Rangka yang diusung kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver. Penggunaan rangka eSAF pada kedua model ini juga mampu memberikan pemanfaatan ruang yang lebih besar. Bagasi penyimpanan barang kini lebih luas dengan kapasitas 12 liter dan kapasitas tangki bahan bakar lebih banyak menjadi 4,2 liter.

Manager Marketing Astra Motor Makassar untuk wilayah Sulsel dan Sulbar mengatakan, New Beat mengusung mesin eSP generasi terbaru serta rangka ESAF yang merupakan teknologi terbaru Honda, membuat New Beat jadi lebih lincah, manuver lebih baik, tapi nyaman dikendarai.

“Rangka ESAF ini bikin berat frame New Beat berkurang 8% dengan massa berat total 89 kg. Penurunan berat motor ini bikin jadi lebih irit, kapasitas tangki New Beat 4.2 L bisa menempuh jarak 256km. Ibarat riding dengen New Beat dari Makassar ke Palopo bisa ditempuh dengan sekali isi bahan bakar full, “ ungkap Gangga.

Loading...

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street tetap mempertahankan identitas desain bergaya ramping dan dinamis pada setiap sisi bodi guna mendukung kelincahan dan kenyamanan saat berkendara. Kedua model ini pun memiliki konsep desain bodi yang sporti pada setiap sisinya sehingga terlihat compact. All New Honda BeAT tampil semakin terlihat sporti dan tetap menyenangkan saat dikendarai.

President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan sebagai motor skutik Honda terlaris di dunia, All New Honda BeAT series memiliki perubahan platform secara keseluruhan dengan mesin dan rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru.

“Generasi terbarunya kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish, didukung rangka baru eSAF yang lincah dan mudah dikendalikan, mesin berperforma tinggi, irit, serta dapat mengekspresikan keceriaan penggunanya,” ujar Inuma.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna. Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black yang dipasarkan dengan harga Rp18.165.000 on the road Makassar.

Untuk tipe CBS-ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black yang dipasarkan dengan harga Rp 18.515.000 on the road Makassar. Selain itu, tipe Deluxe series (CBS-ISS) hadir dalam 2 pilihan warna lainnya, yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem, dipasarkan dengan harga Rp 18.615.000 on the road Makassar.

Sementara All New Honda BeAT Street hadir dengan tipe CBS dalam 3 pilihan warna yakni Street Black, Street Silver dan Street Black Silver. Model ini dipasarkan dengan harga Rp17.870.000 on the road Makassar.(*)

Loading...