Jadi Program Unggulan, Pemda Sinjai Manfaatkan Rumah Singgah

SINJAI, UPEKS.co.id—Program Rumah Singgah Pasien dan Keluarga Pasien yang merupakan salah satu Program Bupati, Andi Seto Asapa dan Wakil Bupati Sinjai, Hj. Kartini untuk Warga Sinjai yang dirawat di Makassar

saat ini sudah tersedia sebanyak tiga unit.

Namun sejak setahun lebih berjalan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Sinjai tersebut, keberadaan rumah

singgah pasien di Makassar yang telah diatur dalam Perbub No 31 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien, belum sepenuhnya diketahui oleh Masyarakat Kabupaten Sinjai.

Terkait hal tersebut Kabid Program Perencanaan Dinas Kesehatan Sinjai, Nurlina yang dikonfirmasi, Selasa (11/2) menyampaikan bahwa jumlah Rumah Singgah yang telah disiapkan Pemerintah Daerah untuk Warga Kabupaten Sinjai yang dirawat di Makassar sudah tersedia tiga unit.

“Antara lain di Kompleks BTN Wesabbe No 53 dan No 54 dan Jalan Descartes Perumdos UNHAS Blok AG No 4. Adapun No Kontak yang bisa dihubungi oleh Pasien maupun Keluarga Pasien 08114453119,” jelasnya.

Lanjut Nurlina mengharapkan kepada pihak keluarga pasien agar betul-betul menjaga dan menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya.

“Tahun ini kami juga memprogramkan untuk menempatkan dokter untuk memantau secara berkala kondisi pasien di rumah singgah di Makassar,” ujarnya.

Sekedar diketahui, sepanjang Tahun 2019, jumlah Pasien yang menggunakan Fasilitas Rumah Singgah Pasien sebanyak 132 orang. (egy).

