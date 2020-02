Tribute Dewa 19 di Malam Valentine Citadines Royal Bay Makassar

MAKASSAR, Upeks.co.id–Valentine merupakan satu waktu atau moment bagi orang orang yang sedang jatuh cinta atau bagi mereka yang sudah menjalin cinta, biasa nya moment ini di jadikan hari penting bagi mereka untuk melewatinya dengan penuh ke romantisan.

“Kami pun di Citadines Royal Bay Makassar ingin membagikan rasa kasih sayang kami kepada Tamu kami, mungkin cara yang kami lakukan akan berbeda dengan cara yang lain, kami akan memberikan suguhan yang tentunya akan bisa menjadi kenangan bagi tamu kami,” ujar Amank, Marcom Manager Citadines Royal Bay Makassar, Senin (4/2/2020).

Tema yang di usung pada Valentine tahun ini oleh Citadines Royal Bay Makassar adalah lebih kepada membuat pertunjukan musik bertajuk Cintakan Membawamu yang menjadi salah satu Judul dari lagu Dewa 19, dan judul ni juga sangat tepat Citadines sajikan karena pada event tersebut Citadines Royal Bay Makassar akan memberikan suguhan Musik Tribute Dewa 19.

Pihaknya akan mengundang band lokal di Makassar yang sudah punya nama dan cukup terkenal di Kota Makassar. APLOES BAND akan menjamu tamu di Citadines Royal Bay Makassar dengan lagu lagu Dewa 19 selama 1 jam 30 menit, yang tentunya sudah kita ketahui bersama lagu Dewa 19 memiliki lirik dan kata kata romantis yang bisa membuat suasana Valentine menjadi lebih berwarna.

“Kami akan memainkan kurang lebih sekitar 25 lagu Dewa 19 dan lagu lagu ini menjadi pilihan yang terbaik, anda akan mendengarkan antara lain : Cukup Siti Nurbaya – Kangen – Cintakan Membawamu – Arjuna Mencari Cinta dan masih banyak lagi lagu Hits dari Dewa 19 yang akan kami sajikan untuk anda para tamu Citadines Royal Bay Makassar,” Ujar Agus Leader Aploes Band

“Kami menyiapkan paket yang sangat terjangkau bagi anda hanya dengan 150.000 nett per pax dan hanya 200.000 untuk 2 orang, memang sengaja kami buat untuk 2 orang itu lebih murah dari paket sendiri, namun kami sangat berharap anda tidak datang sendiri karema kalau anda datang sendiri pada malam valentime berarti anda JOMBLO,” lanjut Amank.

Citadines Royal Bay Makassar sambil bercanda saat di temui di selah selah kerjanya di SPLASH MUSIC yang nantinya akan menjadi Venue Tribute Dewa 19.

“Kami sangat berharap dengan adanya kegiatan yang nantinya kami gelar di hari Jumat Tanggal 14 February 2020 di Splash Music lantai 2 Citadines Royal Bay Makassar, anda sudah menemukan temoat dan moment yang tempat untuk merayakan malam Valentine anda, karena selain anda sudah bisa menikmati lagu Romantis dari Aploes Band yang memainkan lagu lagu Dewa 19, anda juga sudah bisa menikmati makan malam all you can eat hanya dengan mengambil paket tadi, yang tentunya harga ini sangat terjangkau sekali dengan benefit yang luar biasa selain itu bagi anda yang mengambil kamar juga kami berikan paket khusus hanya dengan 1.200.000 sudah termasuk akomodasi 3 hari 2 malam dan tentunya sudah termasuk dinner untuk 2 pax pada saat event tribute Dewa 19,” ujar La Halisu selaku General Manager Citadines Royal Bay Makassar. (*)

