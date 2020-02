Citadines Akan Suguhkan Musik Tribute Dewa 19

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Valentine merupakan satu waktu atau moment bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta atau bagi mereka yang sudah menjalin cinta, biasanya moment ini dijadikan hari penting bagi mereka untuk melewatinya dengan penuh keromantisan.

Citadines Royal Bay Makassar ingin membagikan rasa kasih sayang untuk tamu setianya, tema yang diusung kali ini membuat pertunjukan musik bertajuk Cintakan Membawamu yang akan memberikan suguhan Musik Tribute Dewa 19.

General Manager Citadines Royal Bay Makassar, La Halisu mengatakan, kami akan mengundang band lokal di Makassar yang sudah punya nama dan cukup terkenal di kota Makassar, yaitu Aploes Band akan menjamu tamu kami di Citadines Royal Bay Makassar dengan lagu-lagu Dewa 19.

“Kami sangat berharap dengan adanya kegiatan yang nantinya digelar pada Jumat, (14/2/2020) di Splash Music lantai 2 Citadines Royal Bay Makassar, tamu bisa merasa puas dengan apa yang disiapkan sebaik mungkin dan menikmati moment dengan merayakan malam Valentine,” katanya, Senin (3/2/2020).

Loading...

“Kami menyiapkan paket yang sangat terjangkau hanya dengan Rp150.000 nett per pax dan hanya Rp200.000 untuk 2 orang, memang sengaja kami buat untuk dua orang itu lebih murah dari paket sendiri,” tambah Amank sapaan akrabnya selaku Marcom Manager Citadines Royal Bay Makassar.

Selain itu, lanjutnya, tamu juga sudah bisa menikmati makan malam All You Can Eat, hanya dengan mengambil paket yang tadi.

“Yang tentunya harga ini sangat terjangkau sekali dengan benefit yang luar biasa, bagi tamu yang mengambil kamar juga kami berikan paket khusus hanya dengan Rp1.200.000 sudah termasuk akomodasi tiga hari dua malam dan tentunya sudah termasuk dinner untuk dua pax pada saat event tribute Dewa 19,” jelasnya.

Sementara Leader Aploes Band, Agus mengatakan kami akan membawaka lagu kurang lebih sekitar 25 lagu-lagu Dewa 19.

“Lagu-lagu ini menjadi pilihan yang terbaik, tamu akan mendengarkan lagu sepertinya, Cukup Siti Nurbaya, Kangen, Cintakan Membawamu, Arjuna Mencari Cinta dan masih banyak lagi lagu hits dari Dewa 19 yang akan kami sajikan untuk para tamu nantinya,” cetusnya. (mit)

Loading...