Swiss-Belhotel Wujudkan Program “Thank You For Your Passion And Proffesionalism”

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Swiss-Belhotel Makassar memiliki upaya unik untuk mengapresiasi karyawannya

dengan membuat “Thank You For Your Passion And Proffesionalism” program.

“Selama satu minggu lebih kami merangkai kegiatan untuk karyawan, 7 sampai 20 Januari,” ungkap Human Resource Manager Swiss-Belhotel Makassar, Devi Sugianto, Rabu (29/1/2020).

Kata dia, Human Resource Department (HRD) dari Swiss-Belhotel Makassar merangkai Thank You program ini dengan kegiatan menarik bagi para karyawan. Salah satunya adalah kejutan di pagi, siang, dan malam hari.

“Jadi kami memberi kejutan para karyawan saat baru datang, dengan memberikan sarapan untuk yang shift pagi, makan siang untuk shift siang, dan makan malam untuk shift malam,” katanya.

Dengan mengatur pembagian tersebut dekat dengan mesin absensi, banyak karyawan yang terlihat terkejut senang sewaktu sampai, karena bukan hanya terkejut atas perhatian dari manajemen melainkan terkejut karena yang menghidangkan sarapan/makan siang/makan malam tersebut ialah para Manager sendiri.

Dia pun menjelaskan kegiatan tersebut selain mengapresiasi karyawan, ialah untuk menjaga hubungan seorang karyawan dengan pimpinan kayawan bukan hanya terikat atas hubungan kerja saja. Namun, secara manusiawi keduanya juga saling berinteraksi.

“Kegiatan kedua dalam “Thank You For Your Passion And Proffesionalism” program yang di rangkai manajemen

Swiss- Belhotel Makassar ini, dalam rangka mengapresiasi karyawannya ialah pemeriksaan mata gratis,” ujarnya.

Dikatakan, kami bekerjasama dengan klinik spesial mata AXIS para karyawan Swiss-Belhotel Makassar diperiksa matanya secara gratis dan bukan hanya pegawai, Swiss-Belhotel Makassar juga mengajak sebanyak 20 anak panti asuhan Hikmah untuk ikut serta memeriksa mata gratis.

“Dengan tema Mataku Jendelaku, bentuk apresiasi Manajemen Swiss-Belhotel Makassar kepada karyawan dalam menjaga kesehatan mata karena mata merupakan bagian tubuh yang sangat penting,” imbuhnya. (mit).

