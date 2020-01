NORC Chapter Gelar Sunday Morning Ride Volume #1 All Bike For All

Makassar, Upeks.co.id–Silaturahmi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan berolah raga seperti yang dilakukan oleh salah satu Komunitas Sepeda yang berada di Makassar Yakni NORC Chapter Makassar. Komunitas ini menggandeng seluruh komunitas sepeda yang berada di Makassar dan sekitarnya dengan Tema Sunday Morning Ride Volume #1 All Bike For All.

Loading...

Agenda yang sedianya akan dilakukan pada hari minggu 2 Februari 2020 ini diagendakan dengan bergowes bareng Star pelataran Telkom Pettarani dan Finisih di Benteng Fort Roterdam agenda Gowes Bereng ini dikemas sedemikian rupa demi menjaga silaturahmi antar sesama komunitas.

Selain bergowes bareng agenda yang akan dilakukan pada saat Finish yaitu Sharing Antar Komunitas seperti untuk kepentingan sosial bermasyarakat Apa peran aktif Pesepeda bagi kota Makassar dan juga berperan aktif dalam mengurangi polusi udara dan dilanjutkan dengan agenda Games guna mempererat silaturahmi sesama pecinta pesepeda.(rls)