Bupati Jeneponto Apresiasi Program MES Go Green For Sulsel

MAKASSAR,UPEKS.co.id—Panitia Pelaksana MES Go Green For Sulsel bersama Pengurus Masyarakat

Ekonomi Syariah (MES) Wilayah Sulsel audiensi Bupati Jeneponto, Ikhsan Iskandar belum lama ini.

Bupati Jeneponto, Ikhsan Iskandar menyatakan dukungannya terhadap program MES Go Green yang digagas pengurus MES Sulsel.

Audiens dipimpin Ketua Harian MES Sulsel, Dr Mukhlis Sufri didampingi panitia MES Go Green For Sulsel.

Ketua Harian MES Sulsel, Dr Mukhlis Sufri mengatakan kegiatan audiens ini merupakan bertujuan untuk menyampaikan seperti apa kegiatan MES Go Green For Sulsel. Dia menjelaskan, MES sebagai organisasi mendukung literasi syariah menggagas program Go Green.

Menurutnya, kegiatan MES Go Green For Sulsel pertama kali diadakan di Kabupaten Jeneponto untuk sejumlah daerah seperti kecamatan. Penaman 10.000 akan dialokasikan sesuai dengan lingkungan dan struktur tanah di Kabupaten Jeneponto. “Pohon tersebut dapat memberikan dampak ekonomi masyarakat,” ujarbya.

Sementara itu, Bupati Jeneponto, Ikhsan Iskandar mengatakan, pihaknya menyambut baik program Go Green yang digagas MES Sulsel. “Kami sangat mendukung program kerja MES Sulsel, tandasnya.

Guna menyukseskan program tersebut, MES Sulsel dengan berkolaborasi antara MES Sulsel mengikutsertalan TNI, Polri, masyarakat dan mahasiswa acara penanaman pohon akan diadakan bulan Maret/April.

Sekadar diketahui bahwa MES Sulsel dipimpin oleh Andi Sudirman Sulaeman. MES Go Green digagas penuh oleh Andi Sudirman Sulaeman. (rls).

