Batalyon C Brimob Galakkan Program Gerakan Amal Rp 1.000 per Hari

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, galakkan program

gerakan amal Rp 1.000 per hari yang diprakarsai Komandan Batalyon C Pelopor, Kompol Nur Ichsan.

Kegiatan yang digalakkan Brimob Batalyo C dengan Rp 1.000 per hari itu, yang mana dalam pelaksanaannya setiap hari disiapkan celengan yang ditempatkan di lapangan apel.

“Tujuan program ini yaitu selain dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang ditimpa kesusahan, juga menjadi ladang pahala bagi kita semua, ” ucap Danyon C Pelopor, Kompol Nur Ichsan, Senin (27/01/20).

Kompol Ichsan menambahkan, setiap akhir bulan uang yang terkumpul itu rencananya akan menyambangi anak yatim, penghafal Al Qur’an atau masyarakat yang ditimpa musibah.

“Kita rencanakan program Rp 1.000 per hari itu kita sambil anak yatim atau penghafal Al-Qur’an dan warga yang tertimpa musibah sambil menyerahkan santunan dari sedekah yang terkumpul itu, ” tambahnya.

Sedekah itu menurut Ichsan, banyak manfaat. Karena itu, harus ikhlas dalam bersedekah. Tak masalah sedekah seribu atau dua ribu rupiah asal istiqamah setiap hari.

“Intinya mari kita bersedekah, berapa pun nilainya dan bentuknya selama ikhlas akan mendapat pahala disisi Allah SWT, ” ucap mantan Kasubbagrenmin Satuan Brimob Polda Sulsel ini. (Jay)

