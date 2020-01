Ada Promo Sarapan Mantap, All You Can Eat, di Arthama Losari

Makassar, Upeks.co.id–Memanjakan pengunjung, Hotel Arthama Losari yang terletak di Jln. Haji Bau, No.5, Makassar kembali menawarkan promo sarapan MANTAP untuk memuaskan lidah para pengunjung setianya.

Promo tersebut terbuka untuk umum, all you can eat mulai dari Jam 09.00 sampai 10.00am Dengan harga IDR 45K Nett/Pax anda sudah bisa makan sepuasnya mulai dari berbagai makanan yang tersaji, seperti Roti, Teh, Kopi hingga Juice.

“Harga sangat terjangkau dengan menu yang kami sediakan,” ujar Ayu Diah, Public Relation Hotel Arthama Losari

Selain itu, kata Ayu masih ada makanan pokok lainnya seperti Soup dan Appetizers.

“Ya menu lainnya seperti Maincourse hingga Dessert serta berbagai cake traditional yang dapat anda nikmati,” jelasnya

Ayu Diah menambahkan, selain promo sarapan MANTAP juga ada promo untuk makanan seperti burger on this month, chicken hoisin sauce dan bebek goreng sambel ijo dengan harga 50K nett dan berlaku hingga Maret 2020.

“Jadi memang di bulan 1 ini, kita Management Hotel Arthama banyak buat promo-promo khusus untuk makanan, selain sarapan MANTAP all you can eat kita juga punya promo makanan Alaqah,” tambahnya

Jadi tunggu apalagi, Yukk ramai-ramai ke Hotel Arthama Losari bersama keluarga, teman dan sahabat, di Restauran Lantai 2 Hotel Arthama Losari.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan langsung menghubungi via Telp (0411) – 6002777, WhatsApp 081354655230/085317718677 Public Relation Ayu Diah. (*)

