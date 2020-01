Himasera FSD UNM Helat Art Collabs 2020

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Himasera FSD UNM mengadakan sebuah kegiatan Art Collabs 2020 di Bikin-bikin creative Hub Nipah Mall, Kota Makassar, 24-26 Januari 2020.

Kegiatan Art Collabs merupakan pameran bersama yang melibatkan tiga unsur, yaitu dosen FSD UNM, Mahasiswa FSD UNM, dan seniman besar se-Kota Makassar.

Kegiatan tersebut mengusung tema “The art of connecting, we are connected” dengan harapan menjadi ajang silaturahmi dan kolaborasi bagi dosen seni, mahasiswa, dan seniman se-Kota Makassar.

Selain pameran bersama, kegiatan ini juga diisi dengan dialog bedah karya, seminar kewirausahaan tentang seni rupa dan industri kreatif serta talkshow seni l.

Anam, salah satu pengunjung dan penikmat seni sangat menikmati karya-karya yg dipamerkan, unik dan menarik. Ini merupakan pameran yg pertama kali ia dapat dimana ada dosen, seniman dan mahasiswa pameran bersama.

Dengan kegiatan ini diharapkan nantinya mahasiswa FSD UNM khususnya Jurusan Seni Rupa FSD UNM bisa belajar, berkarya dan berkolaborasi lagi dengan berbagai elemen pelaku seni se Kota Makassar. (rul).

