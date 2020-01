Jelang Pilkada Serentak, Dan Yon C Pelopor Cek Kesiapan Randis R2

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Komandan Batalyon (Dan Yon) C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ichsan mengecek kendaraan dinas roda dua (R2), di Mako Batalyon C Pelopor, Rabu (22/1/20).

“Kehadiran Kendaraan Dinas R2 ini sangat penting bagi pasukan Brimob yang selalu dituntut untuk bergerak cepat dan menjangkau seluruh daerah-daerah, ” kata Kompol Ichsan.

Oleh karena itu, kondisi R2 milik Brimob sangat penting di perhatikan untuk menjaga performanya agar selalu dalam kondisi prima. Terlebih Brimob Batalyon C akan menghadapi pengamanan pilkada serentak di wilayah back up yakni Kabupaten Soppeng, Bulukumba dan Wajo.

Pengecekan Randis ini jelas Ichsan adalah hal rutin yang dilakukan oleh Batalyon C Pelopor. Karena pada minggu sebelumnya dilakukan pemeriksaan Randis R4 . Sebanyak 39 unit Randis R2 berbagai jenis semua periksa.

“Adapun R2 yang dicek seperti enam unit Kawasaki KLX 250 CC, 13 unit Kawasaki KLX 150 CC dan 20 unit Suzuki Trail DR 200 S, ” jelas Ichsan.

Dalam pengecekan ini Danyon C di dampingi oleh Wadanyon C Pelopor Akp. Andi Muh Syafe’i, Pasi Log Yon C Pelopor Iptu Arifuddin dan juga Pasi Provost Yon C Pelopor Ipda Calvin Mustanu.

Pada saat pengecekan Danyon C Pelopor menemukan beberapa masalah pada Randis R2 ini. Seperti beberapa kendaran dalam kondisi kotor, lampu sein dan lampu stop tidak berfungsi, aki lemah dan headling starter tidak berfungsi.

Menanggapi permasalahan tersebut, Danyon C langsung memerintahkan Pasi Log Yon C Pelopor agar mendata kendaraan yang bermasalah dan segera dibenahi permasalahan.

“Secara umum semua kendaran dinas masih layak beroperasi hanya saja ada sedikit masalah pada bagian aki dan lampu-lampu peringatannya” ungkap Kompol Nur Ichsan.

Kedepan terang Ichsan, kendaran dinas ini baik yang roda dua maupun roda empat akan di perketat dari segi pemeliharaannya agar dapat difungsikan secara maksimal.(Jay)

