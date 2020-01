Awal 2020, Harper Terima Berbagai Penghargaan Bergengsi

Makassar, Upeks–Kerja keras yang dilakukan Harper Perintis Makassar di 2019 mendapat apresiasi yang positif, baik dari tamu maupun dari manajemen serta partner lainnya. Di awal tahun 2020 ini, Harper Perintis memboyong berbagai penghargaan, diantaranya adalah 2 award yang diberikan oleh Archipelago International, perusahaan manajemen perhotelan yang menaungi Harper Perintis Makassar.

Penghargaan “1st Highest Number of Training Hours” dan “1st Highest iAudit Score FB product” adalah apreasiasi tertinggi yang diberikan oleh Archipelago International kepada hotel terbaik diantara 144 hotel yang berada di Indonesia dan Malaysia.

Tak hanya itu, Harper Perintis Makassar juga menerima 3 award lainnya, yaitu “TOP 3 Hotels Makassar” dan “In the Top 15% of Hotels with The Best Pool In the World” dari TravelMyth serta “8.6 of 10 Traveller Review Award 2020” dari Booking.com. TravelMyth dan Booking.com adalah salah satu dari online travel agent (OTA) dengan reputasi terbaik dan penghargaan ini diberikan diantara ratusan, bahkan ribuan hotel yang menjadi partner dari kedua OTA tersebut.

“Penghargaan ini merupakan salah satu bukti bahwa hotel kami mengedepankan kualitas karyawan serta produk, agar para tamu yang datang ke hotel kami dapat menikmati suasana yang nyaman dan aman selama berada di hotel kami. Penghargaan ini adalah wujud dari kerja keras yang selama ini telah kami lakukan secara bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim saya di Harper Perintis Makassar, dan penghargaan ini adalah untuk mereka semua” kata I Gede Arya Pering Arimbawa, General Manager – Harper Perintis Makassar. (*)

